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Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесены
Фото из архива Myslo.

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесены

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В этом году Единый госэкзамен начнется 8 июня, а Основной государственный экзамен (для 9 классов) — 9 июня. Об этом пишет РГ.

Ранее ЕГЭ планировали начать с 25 мая, а ОГЭ — с 22 мая.

- В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена, — заявил Кравцов. — ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов — с 9 июня. Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время.

Что касается продолжения учебы в школах после 6 апреля, решение будет принято к середине следующей недели.

 

 

 

Сюжет: Коронавирус
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