Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесены

Фото из архива Myslo.

В этом году Единый госэкзамен начнется 8 июня, а Основной государственный экзамен (для 9 классов) — 9 июня. Об этом пишет РГ.

Ранее ЕГЭ планировали начать с 25 мая, а ОГЭ — с 22 мая.

- В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена, — заявил Кравцов. — ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов — с 9 июня. Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время.