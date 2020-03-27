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В Тульской области закроются ТЦ, кафе, салоны красоты и парки отдыха

В Тульской области закроются ТЦ, кафе, салоны красоты и парки отдыха

Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ «О внесении изменений и дополнений в указ губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12» в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19).

С 28 марта по 5 апреля в регионе вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

  1. Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, объекты нестационарной торговли, оказывающие услуги общественного питания.
  2. Временно прекращается работа объектов розничной торговли, включая торговые и торгово-развлекательные центры.
  3. Запрет вводится на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и других объектов, где оказываются услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие человека.
  4. Стоматологическим клиникам разрешается оказывать только экстренную или неотложную помощь.
  5. Будут закрыты парки культуры и отдыха, находится на их территории жителям запрещено. Гражданам рекомендуется ограничить поездки за пределы Тульской области и по территории региона, в том числе в целях туризма и отдыха, а также воздержаться от посещения религиозных объектов и мест погребения.
  6. Временно приостанавливается бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах курортов федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях круглогодичного действия.

Ранее Алексей Дюмин ограничил проведение в Тульской области деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий. Разрешено проводить мероприятия только в дистанционном режиме.

До 12 апреля запрещено находиться в торговых и развлекательных центрах детям до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей). Запрещена деятельность развлекательных, спортивно-оздоровительных объектов.

В то же время:

  1. Продолжат работу аптеки и аптечные пункты, медицинские организации.
  2. Ограничения не коснутся организаций общественного питания, которые ведут дистанционную торговлю или доставку. Продолжат работать столовые, буфеты, кафе и иные предприятия, организующие питание работников организаций.
  3. Будут открыты магазины, реализующие продовольственные товары, а также непродовольственные товары бытового и хозяйственного назначения (горюче-смазочные материалы), а также магазины, в которых предоставляются услуги связи, продаются мобильные телефоны и планшеты.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Сейчас мы все должны действовать чётко и слаженно. И я ещё раз хочу обратиться к жителям Тульской области — прошу отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам максимально серьёзно и ответственно. Призываю всех до 5 апреля побыть дома. Выходя на улицу, вы подвергаете опасности себя и близких.

Сюжет: Коронавирус
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