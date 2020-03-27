В Тульской области закроются ТЦ, кафе, салоны красоты и парки отдыха
Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.
Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ «О внесении изменений и дополнений в указ губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12» в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19).
С 28 марта по 5 апреля в регионе вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.
- Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, объекты нестационарной торговли, оказывающие услуги общественного питания.
- Временно прекращается работа объектов розничной торговли, включая торговые и торгово-развлекательные центры.
- Запрет вводится на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и других объектов, где оказываются услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие человека.
- Стоматологическим клиникам разрешается оказывать только экстренную или неотложную помощь.
- Будут закрыты парки культуры и отдыха, находится на их территории жителям запрещено. Гражданам рекомендуется ограничить поездки за пределы Тульской области и по территории региона, в том числе в целях туризма и отдыха, а также воздержаться от посещения религиозных объектов и мест погребения.
- Временно приостанавливается бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах курортов федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях круглогодичного действия.
Ранее Алексей Дюмин ограничил проведение в Тульской области деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий. Разрешено проводить мероприятия только в дистанционном режиме.
До 12 апреля запрещено находиться в торговых и развлекательных центрах детям до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей). Запрещена деятельность развлекательных, спортивно-оздоровительных объектов.
В то же время:
- Продолжат работу аптеки и аптечные пункты, медицинские организации.
- Ограничения не коснутся организаций общественного питания, которые ведут дистанционную торговлю или доставку. Продолжат работать столовые, буфеты, кафе и иные предприятия, организующие питание работников организаций.
- Будут открыты магазины, реализующие продовольственные товары, а также непродовольственные товары бытового и хозяйственного назначения (горюче-смазочные материалы), а также магазины, в которых предоставляются услуги связи, продаются мобильные телефоны и планшеты.
С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Сейчас мы все должны действовать чётко и слаженно. И я ещё раз хочу обратиться к жителям Тульской области — прошу отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам максимально серьёзно и ответственно. Призываю всех до 5 апреля побыть дома. Выходя на улицу, вы подвергаете опасности себя и близких.