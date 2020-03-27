Казанскую набережную в Туле не будут закрывать на карантин

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Все городские пространства, не относящиеся к изолированным парковым зонам, останутся доступными для туляков на время карантинных ограничений. Об этом рассказал председатель областного правительства Валерий Шерин.

При этом на территории таких пространств сотрудники полиции будут проводить контрольные мероприятия для выявления нарушителей карантина. Напомним, с 28 марта по 5 апреля в Тульской области будут закрыты ТЦ, кафе, рестораны, клубы, парки и другие места массового скопления людей.