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Казанскую набережную в Туле не будут закрывать на карантин
Фото из архива MySlo

Казанскую набережную в Туле не будут закрывать на карантин

Открытые общественные пространства будут доступны для посетителей.

Все городские пространства, не относящиеся к изолированным парковым зонам, останутся доступными для туляков на время карантинных ограничений. Об этом рассказал председатель областного правительства Валерий Шерин.

При этом на территории таких пространств сотрудники полиции будут проводить контрольные мероприятия для выявления нарушителей карантина. Напомним, с 28 марта по 5 апреля в Тульской области будут закрыты ТЦ, кафе, рестораны, клубы, парки и другие места массового скопления людей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:20 0
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