Работодателей, игнорирующих карантинные ограничения, будут привлекать к ответственности

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом в ходе брифинга по эпидемиологической ситуации в Тульской области заявил глава регионального правительства Валерий Шерин.

Руководителей тульских предприятий и организаций, игнорирующих требование Указа Владимира Путина о введении нерабочей недели для препятствования распространению коронавирусной инфекции, будут привлекать к ответственности.

Выявлять нарушителей будут в рамках контрольных мероприятий, проводимых, в том числе, сотрудниками полиции. Получить все необходимые разъяснения жители региона могут по телефону доверия губернатора Тульской области: 8(800)200-71-02.