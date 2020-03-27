В Тульской области полицейские будут выборочно проверять людей на улицах

На брифинге для СМИ глава УМВД России по Тульской области Сергей Галкин рассказал, что полиция в круглосуточном режиме собирает информацию о лицах, которые пересекли государственную границу и до сих пор прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверяют, как туляки соблюдают карантин.

Сергей Галкин напомним, что за нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ. Нарушителям грозит штраф до 80 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от года до 5 лет.

- Мы призываем граждан ответственно отнестись к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих, — обратился к тулякам Сергей Галкин.

Также глава регионального УМВД рассказал, что полиция контролирует исполнение указов губернатора.

- Кроме того, мы будем выборочно проверять на улицах и в других общественных местах граждан, которые должны находиться на карантине. Просим туляков спокойно воспринимать требования сотрудников органов внутренних дел, — заявил Сергей Галкин. — Мы усилим число нарядов в общественных местах и на улицах города и области. К этому привлечем и сотрудников Росгвардии.