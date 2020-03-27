В Тульской области начал работать волонтерский центр помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса

Волонтерский центр объединил активистов «Молодой гвардии Единой России», ОНФ, волонтеров-медиков и волонтеров Победы. Волонтеры работают во взаимодействии с министерствами труда и молодежной политики региона.

Возглавил Центр секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

- Такие волонтерские центры по инициативе «Единой России» открываются сейчас по всей стране. В Тульской области центр объединил многие общественные организации – всего более 1100 человек, пояснил Николай Воробьев. – Президент призвал всех граждан побыть дома, чтобы остановить распространение инфекции. Но есть люди, и прежде всего это наши ветераны и участники Великой Отечественной войны, пожилые и маломобильные граждане, семьи с детьми-инвалидами, кому нужна помощь, например, купить продукты, лекарства. Порой им не хватает общения и участия, слов поддержки. Именно этим и занимаются волонтеры.

По словам Николая Воробьева, в каждом муниципальном образовании на базе исполкомов партии открылся такой волонтерский центр. А конечная цель – чтобы в каждом многоквартирном доме был свой волонтер, которого знают и которому доверяют.

- Все волонтеры проходят инструктаж – как себя вести, чтобы самим не подхватить вирус и не стать распространителем инфекции. У нас разработан онлайн курс «Единой России» об особенностях общения и оказания помощи пожилым. И это тоже важное направление работы волонтеров – разъяснять правило эпидемиологической безопасности.

Для волонтеров закуплены средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, антисептики. А для помощи пожилым и ветеранам уже собраны продуктовые корзины.

На вопрос, как сам секретарь регионального отделения переживает условия эпидемии, Николая Воробьев ответил так:

- Помимо того, что я секретарь регионального отделения и депутат Тульской облдумы, я руковожу двумя крупными предприятиями, на которых в общей сложности работает более 3500 человек. Уже неделю свыше тысячи человек переведены на условия удаленной работы – чтобы сократить передвижение людей и снизить риски возможного заражения. Следующая неделя объявлена Президентом РФ нерабочей. Я тоже буду дома, а работать с использованием цифровых технологий, интернета.

Бороться с распространением вируса нужно, прежде всего, ограничив собственные передвижения и контакты. Призываю всех побыть дома – там безопасно!

По словам Николая Воробьева, все службы газовиков, которые обеспечивают бесперебойные и безаварийные поставки газа в дома туляков и предприятия региона, работают в обычном режиме.

- Мы объединяем усилия по оказанию помощи людям, особенно пожилым гражданам, - подчеркнул он. – Нужна единая координация наших усилий – именно для этого создан Центр. Вместе с партией «Единая Россия», органами исполнительной власти мы должны сделать все возможное, чтобы помочь землякам, - считает Сергей Судницын, глава исполкома ОНФ в Тульской области, депутат Тульской облдумы.

Никита Бурвиков, руководитель регионального отделения МГЕР, депутат Тульской гордумы, напомнил, что молодежка ЕР реализует несколько добровольческих проектов. Это и помощь ветеранам, и гражданам с ограниченными возможностями.

- В ситуации с эпидемией коронавируса мы не могли остаться в стороне. В этой работе будут задействованы более 500 молодогвардейцев, из которых около 150 войдут в мобильные группы для выездов к тем, кто обратился за помощью на телефоны горячих линий. Мы уже обзвонили ветеранов – их более 600, с кем взаимодействуем по другим проектам, выяснили, какая помощь им требуется, - пояснил Никита Бурвиков.

По словам руководителя молодогвардейцев, у центра несколько направлений деятельности:

- помощь людям из группы риска (ветераны войны, одинокие пенсионеры и другие льготные категории граждан),

- распространение достоверной информации о коронавирусе,

- мониторинг СМИ и соцсетей для выявления ложной информации о пандемии и вирусе, о текущей ситуации в регионе и стране в целом. Активисты МГЕР в рамках проекта «МедиаГвардия» уже ведут мониторинг соцсетей, вебсайтов.

- В рамках партийного проекта «Народный контроль» мы сформировали бригады для мониторинга аптек и магазинов на предмет завышения цен и дефицита продуктов первой необходимости, личной гигиены, лекарств. При чем мы также проводим данный мониторинг и в онлайн аптеках и магазинах, и анализируем возможность заказа товаров через интернет, - пояснил Никита Бурвиков.

Светлана Ларшина, региональный координатор движения «Волонтеры Победы», рассказала, что от жителей Тульской области уже поступили 135 заявок на горячую линию.

- Если вы хотите присоединиться к нашему движению, можно подать заявку на платформе https://добровольцыроссии.рф/ или на сайте https://мывместе2020.рф/ . Нужно собирать и обрабатывать заявки, выезжать к гражданам и выполнять эти заявки – доставлять лекарства, продукты, пополнить счет мобильного телефона или заплатить за ЖКХ, выбросить мусор. Для нас, волонтеров, важны и ценны все жители региона, но особое внимание и забота – ветеранам войны.

По словам Анны Бабкиной, представителя движения «Волонтеры-медики», для людей в трудной ситуации важна еще и психологическая поддержка. И в этом волонтеры тоже готовы прийти на помощь.

- Нужно просто обратиться по телефону 8 (800) 200-34-11.на горячую линию ОНФ, которая работает круглосуточно. Или по телефонам горячей помощи 8-800-200-52-26, 8-920-274-78-08, которые работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Волонтеры выполнят заявки в ближайшие сутки. Считаю, этот проект очень важен, особенно для молодежи. В такие сложные времена мы должны показать свою гражданскую социальную ответственность.

Антон Петрунин, волонтер-медик, волонтер ЕР, учится в тульском медуниверситете на 4 курсе, мечтает стать хирургом-офтальмологом и работает волонтером уже полтора года:

- В родном вузе, пока не ушли на дистанционку, мы измеряли на входе в корпус температуру студентам. Сейчас работаем с волонтерами, кто будет посещать туляков на дому. Обязательно будем измерять температуру перед выездом, проверять наличие средств защиты. И конечно, будем проводить инструктажи - что делать, если пожилому человеку нужно вызвать врача, как доходчиво объяснить ситуацию с коронавирусом и защитой от него.

По словам Антона, надо укреплять иммунитет с юных лет, вести здоровый образ жизни и позитивно смотреть на мир. Для своих родных бабушек-дедушек Антон регулярно закупает продукты и лекарства – чтобы пожилые родственники не подвергались риску, посещая людные места.

Иван Самарский, студент ТГПУ, филолог, стал волонтером Победы полтора года назад:

- Я буду помогать ветеранам – закупать продукты, лекарства, еще какие-то бытовые вопросы решить. Нас уже проинструктировали, как защитить себя от вируса. Вообще, считаю, что в таких условиях, как сейчас, волонтеры должны работать на опережение – самим позвонить ветеранам, пожилым и спросить про самочувствие, чем мы можем помочь. И как можно быстрее выполнить их просьбы. Именно в этом и есть социальная солидарность, забота и доброта.



