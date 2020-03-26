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Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Фото: мвд.рф

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Вводимые меры направлены на защиту граждан и сотрудников ведомства от инфекции.

В подразделениях Госавтоинспекции по всей России будут приняты дополнительные меры для защиты граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Среди них – минимизация личного общения при предоставлении госуслуг и надзоре за дорожным движением, а также при рассмотрении административных дел.

Регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений будут проводиться только по предварительной записи через портал госуслуг.

Документы по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет выдаваться по предварительной записи. Будет сокращена численность групп при сдаче экзаменов на выдачу водительского удостоверения. Графики проведения экзаменов тоже скорректируют.

Также будет минимизировано нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС. Даты рассмотрения административных материалов будут назначаться заранее, а сами процедуры будут проходить в специально отведенных помещениях или через окна приема.

Вместе с тем, на время действия карантинных ограничений, подразделениям ГИБДД рекомендовано воздержаться от применения административных мер за нарушение сроков регистрации транспортных средств.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:18 +3
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