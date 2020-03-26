В Туле ищут 72-летнюю пенсионерку
Светлана Николаевна Соловцова ушла из дома накануне и пропала.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 72-летней тулячки Светланы Николаевны Соловцовой, которая накануне ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые. Одежда: синее драповое пальто, коричнево-бежевая шапка, чёрные ботинки. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.
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