В Туле ищут 72-летнюю пенсионерку

Светлана Николаевна Соловцова ушла из дома накануне и пропала.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 72-летней тулячки Светланы Николаевны Соловцовой, которая накануне ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые. Одежда: синее драповое пальто, коричнево-бежевая шапка, чёрные ботинки. Женщина нуждается в медицинской помощи.