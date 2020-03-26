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В Туле ищут 72-летнюю пенсионерку

В Туле ищут 72-летнюю пенсионерку

Светлана Николаевна Соловцова ушла из дома накануне и пропала.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 72-летней тулячки Светланы Николаевны Соловцовой, которая накануне ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые. Одежда: синее драповое пальто, коричнево-бежевая шапка, чёрные ботинки. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:35 +4
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