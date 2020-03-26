В Тульской области осужден мужчина, скрывавшийся от правосудия в США

Обвиняемый находился три года в Америке.

Щекинский районный суд вынес приговор Владимиру Третьякову, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Суд установил, что 16 октября 2016 года в деревне Ясная Поляна на ул. Школьной Третьяков стал свидетелем ссоры между его отцом и потерпевшим. На почве личных неприязненных отношений он выстрелил в обидчика отца не менее семи раз из травматического пистолета «ПМ-Т» калибра 9 мм.

- Подсудимый причинил пострадавшему повреждения, которые как в совокупности, так и в отдельности, повлекли длительное расстройство здоровья и причинили средний тяжести вред здоровью, — сообщается в материалах суда.

Обвиняемый скрывался от следствия, ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Летом 2019 года Третьяков был экстрадирован из США.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что причинил телесные повреждения, защищая себя и своего отца от нападения со стороны потерпевшего. Однако суд, проанализировав совокупность представленных доказательств, признал доводы подсудимого не заслуживающими доверия.

Дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства.

Третьяков признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.