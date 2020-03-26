Александр Сорокин покинул должность замгубернатора Тульской области

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин с личным заявлением об увольнении по собственному желанию обратился в адрес главы региона Алексея Дюмина. Его просьба была удовлетворена.

Александр Юрьевич пришел в правительство региона в 2011 году. Курировал силовой блок, отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами, Тульской областной Думой, обеспечение мобилизационной подготовки экономики области, гражданской обороны, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Алексей Дюмин поблагодарил Александра Сорокина за многолетнюю работу и большой вклад в развитие Тульской области.