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В Щекино продавщица ночью обокрала магазин, в котором работала
Изображение Please, don't sell my photos at commercial stock portals ! с сайта Pixabay.

В Щекино продавщица ночью обокрала магазин, в котором работала

Полицейские предполагают, что женщина подобрала ключ к замку помещения.

В щекинскую полицию обратилась хозяйка одного из местных магазинов. Женщина заявила, что ночью из ее магазина похитили деньги и сигареты.
 
В ходе работы на месте происшествия стражи порядка пришли к выводу, что в магазин могли проникнуть с помощью подобранного ключа от двери. После этого начали проверять людей, которые имели возможность совершить такие действия.
 
«Удалось установить вероятную причастность к краже продавца магазина — 35-летней женщины. Она призналась в содеянном. В отделе МВД продолжается процессуальная проверка, устанавливаются все детали случившегося», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:31 +7
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