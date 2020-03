Изображение Please, don't sell my photos at commercial stock portals ! с сайта Pixabay.

В Щекино продавщица ночью обокрала магазин, в котором работала

Полицейские предполагают, что женщина подобрала ключ к замку помещения.

В щекинскую полицию обратилась хозяйка одного из местных магазинов. Женщина заявила, что ночью из ее магазина похитили деньги и сигареты. В ходе работы на месте происшествия стражи порядка пришли к выводу, что в магазин могли проникнуть с помощью подобранного ключа от двери. После этого начали проверять людей, которые имели возможность совершить такие действия. «Удалось установить вероятную причастность к краже продавца магазина — 35-летней женщины. Она призналась в содеянном. В отделе МВД продолжается процессуальная проверка, устанавливаются все детали случившегося», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

