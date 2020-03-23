Анализы туляков на коронавирус будут отправлять в московский противочумный центр

Роспотребнадзор заявил об изменении схемы окончательного подтверждения подозрительных на новую коронавирусную инфекцию результатов исследований.

С 24 марта биоматериал пациентов из лабораторий субъектов ЦФО, СЗФО, ПФО и СКФО будет направляться для окончательного подтверждения в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве.

Биоматериал из лабораторий субъектов УФО, СФО, ДВФО по-прежнему будут направлять в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирск.

– Следующим этапом будет расширение сети референс-центров по коронавирусной инфекции до 15 на территории всей России, — сообщает Роспотребнадзор.

Это позволит оперативно получать подтверждение о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции.