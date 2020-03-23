Анализы туляков на коронавирус будут отправлять в московский противочумный центр
Ранее биоматериал направляли в новосибирский центр «Вектор».
Роспотребнадзор заявил об изменении схемы окончательного подтверждения подозрительных на новую коронавирусную инфекцию результатов исследований.
Биоматериал из лабораторий субъектов УФО, СФО, ДВФО по-прежнему будут направлять в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирск.
– Следующим этапом будет расширение сети референс-центров по коронавирусной инфекции до 15 на территории всей России, — сообщает Роспотребнадзор.
Это позволит оперативно получать подтверждение о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции.