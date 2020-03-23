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Как в условиях изоляции тулякам получить рецепты на льготные лекарства?

Как в условиях изоляции тулякам получить рецепты на льготные лекарства?

Ситуация с распространением коронавируса напряженная, в зоне риска – пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Людям 60+ и имеющим патологии врачи настоятельно советуют не выходить лишний раз из дома в период пандемии.
 
А как быть, если человек получает лекарства по льготному рецепту? Этот вопрос нашей редакции задала тулячка Ирина С.
 
Как пояснили Myslo в министерстве здравоохранения региона, помочь с получением рецепта могут родственники и близкие, которые могут прийти с паспортом человека к его врачу по месту жительства. Также получить льготные лекарства в аптеках родственники нуждающегося смогут с предъявлением его документов.
 
Одиноких пенсионеров на дому обслуживают соцработники и волонтеры.
Сюжет: Коронавирус
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