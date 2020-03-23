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Заблокированные за рубежом абоненты могут общаться в мессенджерах бесплатно

Заблокированные за рубежом абоненты могут общаться в мессенджерах бесплатно

Tele2 поддержала россиян, заблокированных за рубежом из-за пандемии коронавируса.

Tele2 поддержала россиян, заблокированных за рубежом из-за пандемии коронавируса. В экстренной ситуации на первый план выходит возможность оставаться на связи с родными и близкими, коллегами и привычными контактами. Мессенджеры являются главным каналом общения, поэтому Tele2 сделала бесплатным обмен текстовыми сообщениями в WhatsApp, Viber и «ТамТам».

Услуга «Безлимитные мессенджеры за границей» действует в следующих странах: Австралия, Австрия, Ватикан, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Сан-Марино, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония.

Услуга «Безлимитные мессенджеры за границей» доступна даже при нулевом балансе. Клиенты могут пользоваться возможностью до 6 апреля. В начале следующего месяца компания примет решение о продлении бесплатного периода или закрытии услуги. Ее можно активировать бесплатно в личном кабинете или с помощью команды, указанной в SMS.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«В это непростое время нам важно как оператору внести свой вклад в разрешение сложной ситуации и снижение общей напряженности. Мы уже приняли ряд мер для поддержки абонентов Tele2 за рубежом. Свободный обмен сообщениями избавит наших клиентов от необходимости думать о балансе и поможет сохранять связь с домом. Так они будут легче справляться с проблемами, лучше ощущать поддержку родных и приближать возвращение домой».

Помимо особых мер в роуминге, с 17 марта компания обнулила стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу. Это справочные телефоны 7 (495) 870 45 09 и 7 (499) 251 83 00. Кроме того, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика.

 

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