Тульские ЗАГСы рекомендуют молодоженам сократить число гостей на свадьбах

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Это связано с введёнными в регионе ограничениями на проведение массовых мероприятий.

Для защиты населения от коронавирусной инфекции в Тульской области введены ограничения на массовые мероприятия. Региональные ЗАГСы работают в обычном режиме, регистрация актов гражданского состояния не отменяется.

Сотрудники ЗАГСов советуют тулякам ограничить количество посещений госучреждений и подавать заявления через портал Госуслуг, выбрав удобную дату и время. Кроме того, молодоженам рекомендуется воздержаться от приглашения большого количества гостей на свадебные церемонии.