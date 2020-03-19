Фото: bigpicture.ru
Тульские ЗАГСы рекомендуют молодоженам сократить число гостей на свадьбах
Это связано с введёнными в регионе ограничениями на проведение массовых мероприятий.
Для защиты населения от коронавирусной инфекции в Тульской области введены ограничения на массовые мероприятия. Региональные ЗАГСы работают в обычном режиме, регистрация актов гражданского состояния не отменяется.
Сотрудники ЗАГСов советуют тулякам ограничить количество посещений госучреждений и подавать заявления через портал Госуслуг, выбрав удобную дату и время. Кроме того, молодоженам рекомендуется воздержаться от приглашения большого количества гостей на свадебные церемонии.
Алексей Дюмин заявил о новых мерах поддержки тульских предпринимателей в связи с эпидемией коронавируса
сегодня, в 17:05, 28 3084 0
сегодня, в 16:47, 81 5761 0
сегодня, в 16:03, 38 3898 1
сегодня, в 15:20, 88 15411 5
Другие статьи по темам
Событие
Место