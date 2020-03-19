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Тульские ЗАГСы рекомендуют молодоженам сократить число гостей на свадьбах
Фото: bigpicture.ru

Тульские ЗАГСы рекомендуют молодоженам сократить число гостей на свадьбах

Это связано с введёнными в регионе ограничениями на проведение массовых мероприятий.

Для защиты населения от коронавирусной инфекции в Тульской области введены ограничения на массовые мероприятия. Региональные ЗАГСы работают в обычном режиме, регистрация актов гражданского состояния не отменяется.

Сотрудники ЗАГСов советуют тулякам ограничить количество посещений госучреждений и подавать заявления через портал Госуслуг, выбрав удобную дату и время. Кроме того, молодоженам рекомендуется воздержаться от приглашения большого количества гостей на свадебные церемонии.

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