По факту гибели слесаря на новомосковском «Азоте» возбуждено уголовное дело

Из-за разгерметизации трубопровода с аммиаком 46-летний мужчина получил повреждения и скончался на месте.

После трагедии в одном из цехов НАК «Азот» в Новомосковске, сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, ночью 19 марта в одном из цехов произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком с последующей утечкой 400 литров химического вещества. В результате происшествия 46-летний слесарь-ремонтник получил повреждения и погиб на месте.

На место выехал руководитель следственного отдела по Новомосковску, следователь-криминалист, специалисты Ростехнадзора и трудовой инспекции. В рамках уголовного дела будут допрошены работники завода, изъяты и осмотрены документы, назначены экспертизы.