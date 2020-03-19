новости
новости
Регистрация
По факту гибели слесаря на новомосковском «Азоте» возбуждено уголовное дело

По факту гибели слесаря на новомосковском «Азоте» возбуждено уголовное дело

Из-за разгерметизации трубопровода с аммиаком 46-летний мужчина получил повреждения и скончался на месте.

После трагедии в одном из цехов НАК «Азот» в Новомосковске, сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, ночью 19 марта в одном из цехов произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком с последующей утечкой 400 литров химического вещества. В результате происшествия 46-летний слесарь-ремонтник получил повреждения и погиб на месте.

На место выехал руководитель следственного отдела по Новомосковску, следователь-криминалист, специалисты Ростехнадзора и трудовой инспекции. В рамках уголовного дела будут допрошены работники завода, изъяты и осмотрены документы, назначены экспертизы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской областиуголовное делонарушение правил охраны трудатрагедия на заводепогиб рабочий
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские ЗАГСы рекомендуют молодоженам сократить число гостей на свадьбах
Тульские ЗАГСы рекомендуют молодоженам сократить число гостей на свадьбах
По всей России введён режим повышенной готовности из-за коронавируса
По всей России введён режим повышенной готовности из-за коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.