В Туле сотрудники ГИБДД задержали таксиста на неисправном Renault Duster

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В ходе совместного рейда сотрудников ОГИБДД УМВД России по Туле и специалистов Ространснадзора на одной из улиц Тулы был остановлен Renault Duster с цветографической схемой такси.

В ходе проверки были выявлены технические неисправности, при которых эксплуатация машины запрещена. Ненадлежащий контроль за состоянием автомобиля мог стать причиной ДТП и создавал угрозу не только для пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Водитель и владелец автомобиля привлечены к административной ответственности по ст. 12.31.1 ч.3 и ч.6 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Иномарка отправлена на специализированную стоянку.