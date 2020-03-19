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В Туле сотрудники ГИБДД задержали таксиста на неисправном Renault Duster
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле сотрудники ГИБДД задержали таксиста на неисправном Renault Duster

В отношении водителя и владельца иномарки составлены административные материалы.

В ходе совместного рейда сотрудников ОГИБДД УМВД России по Туле и специалистов Ространснадзора на одной из улиц Тулы был остановлен Renault Duster с цветографической схемой такси.

В ходе проверки были выявлены технические неисправности, при которых эксплуатация машины запрещена. Ненадлежащий контроль за состоянием автомобиля мог стать причиной ДТП и создавал угрозу не только для пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Водитель и владелец автомобиля привлечены к административной ответственности по ст. 12.31.1 ч.3 и ч.6 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Иномарка отправлена на специализированную стоянку.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:15 +1
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