Какие мероприятия в Тульской области отменены из-за карантина: оперативная информация

Театры

С 18 по 12 апреля отменили все спектакли Тульский академический театр драмы, Театр юного зрителя и «Новый театр». Информация о графике возврата билетов появилась на сайтах театра и на страницах в соцсетях.

Театрально-концертный центр «Эрмитаж» переходит в режим онлайн-трансляций спектаклей до 1 апреля. Показы ведутся в группе театра в социальной сети ВКонтакте ежедневно с 18 марта по 1 апреля включительно.

Камерный драматический театр также отменяет все спектакли до 12 апреля. Вернуть билеты можно в кассе театра или на сайте Quick Tickets.

Музеи

В дни карантина Тульский экзотариум переходит на режим онлайн-трансляций и онлайн-экскурсий.

Музей «Ясная Поляна» закрывает свои двери до 6 апреля. Музейные здания закрыты для посещения, экскурсии не проводятся, мероприятия будут отменены или перенесены. Вопросы по возврату билетов принимаются на эл. почту YP.DK@MAIL.RU.

До 12 апреля все массовые культурные мероприятия отменены на Куликовом поле в музее «Тульские древности» и на 15 музейных площадках Тульского музейного объединения. О временном закрытии экспозиций для посетителей с 18 марта уже сообщил Тульский музей оружия.

Тульский историко-архитектурный музей будет закрыт для посещения до конца марта.

Цирк

Тульский государственный цирк приостанавливает свою работу с 21 марта. О сроках возобновления проведения мероприятий будет сообщено дополнительно. Порядок возврата денежных средств за представления опубликован на сайте цирка.

Спорт

Министерство спорта также рекомендовало перенести проведение всех официальных соревнований на территории страны. В частности, баскетбольные и футбольные соревнования отменены до 10 апреля.

Концерты

Городской концертный зал и Тульская филармония переносят свои мероприятия. Все приобретенные билеты останутся действительны.

Режим работы Городского концертного зала:

21 марта

концерт Тамары Гвердцители переносится на 15 мая.

22 марта

Андрей Норкин — концерт перенесен на 25 апреля.

23 марта

Спектакль «Жил-был Волк» отменен.

Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 1 июня.

28 марта

Спектакль «Папа» переносится на 21 мая.

31 марта

Концерт Лены Василёк переносится на 27 мая.

Режим работы Тульской филармонии:

19 марта

Концерт Александра Домогарова переносится на 29 апреля.

21 марта

Концерт российского квартета саксофонистов переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

28 марта

Концерт «Реквием Моцарта» под руководством Ярослава Тимофеева (OQJAV) переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

3 апреля

Концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева переносится на 20 ноября

11 апреля

Концерт Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» переносится на 21 мая.

Тульские клубы и культурные центры

Губернатор Тульской области ввел ограничения на посещение любых массовых мероприятий до 30 человек. Поэтому Тульский рок-клуб M2 уходит на карантин и отменяет все мероприятия до 12 апреля, а клуб Backstage переносит некоторые концерты на другие даты. Все купленные ранее билеты действительны.

Режим работы Backstage:

21 марта

Концерт «Чёрный обелиск» и гр. ARDA переносится на 25 июня.

22 марта

Концерт Ольги Арефьевой переносится на 28 мая.

Concert Hall также переносит все мероприятия на более позднее время. О точных датах переноса будет сообщено позднее.

Режим работы Concert Hall:

19 марта

Концерт «Вечер памяти ушедших музыкантов» переносится на 30 апреля.

20 марта

Трибьют-шоу «Биттлз» переносится на 25 апреля.

21 марта

Концерт Мари Краймбрери переносится на 6 июня.

Вечеринка «Пижамка» переносится на другую дату. О точном времени будет сообщено позднее.

28 марта

Концерт «Касты» переносится на 21 июня.

2 апреля

Концерт Lumen переносится на другую дату. Точное время будет сообщено позднее.

5 апреля

Концерт Morgenshtern переносится на 27 сентября.

10 апреля

Концерт «Пилота» переносится на 5 июня.

12 апреля

Концерт Mgzavrebi переносится на другую дату. Точное время будет сообщено позднее.

«Типография» продолжит работать в штатном режиме, крупные мероприятия будут перенесены на другие даты. «Октава» переносит мартовские спектакли на неопределенный срок, а с апреля переходит на режим онлайн-трансляций. Все купленные билеты остаются действительными.

Кинотеатры

Особый режим работы вводят и тульские кинотеатры. C 18 марта полностью прекращены кинопоказы в следующих залах:

Городской дворец культуры в Щекино,

Центр культуры и досуга в Плавске,

«Юность» в Узловой,

3D-кинотеатр в Суворове,

Кинотеатр Белева,

Кинотеатр ДК им. Молодцова,

им. Молодцова, Киреевский ГДК,

Куркинский РЦК.

Остальные кинотеатры до 10 апреля вводят ограничение на посещение киносеансов до 30 человек.

Тем не менее в дни карантина вам будет чем заняться. Множество онлайн-площадок организуют бесплатный доступ к трансляциям концертов, спектаклей, детских развлечений и других полезных занятий. Программа на эти выходные появится на портале совсем скоро.