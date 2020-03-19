новости
новости
Регистрация
Какие мероприятия в Тульской области отменены из-за карантина: оперативная информация

Какие мероприятия в Тульской области отменены из-за карантина: оперативная информация

Почти бесконечно дополняемая новость. Увы.

Театры

С 18 по 12 апреля отменили все спектакли Тульский академический театр драмы, Театр юного зрителя и «Новый театр». Информация о графике возврата билетов появилась на сайтах театра и на страницах в соцсетях.

Театрально-концертный центр «Эрмитаж» переходит в режим онлайн-трансляций спектаклей до 1 апреля. Показы ведутся в группе театра в социальной сети ВКонтакте ежедневно с 18 марта по 1 апреля включительно.

Камерный драматический театр также отменяет все спектакли до 12 апреля. Вернуть билеты можно в кассе театра или на сайте Quick Tickets.

Музеи

В дни карантина Тульский экзотариум переходит на режим онлайн-трансляций и онлайн-экскурсий.

Музей «Ясная Поляна» закрывает свои двери до 6 апреля. Музейные здания закрыты для посещения, экскурсии не проводятся, мероприятия будут отменены или перенесены. Вопросы по возврату билетов принимаются на эл. почту YP.DK@MAIL.RU.

До 12 апреля все массовые культурные мероприятия отменены на Куликовом поле в музее «Тульские древности» и на 15 музейных площадках Тульского музейного объединения. О временном закрытии экспозиций для посетителей с 18 марта уже сообщил Тульский музей оружия.

Тульский историко-архитектурный музей будет закрыт для посещения до конца марта.

Цирк

Тульский государственный цирк приостанавливает свою работу с 21 марта. О сроках возобновления проведения мероприятий будет сообщено дополнительно. Порядок возврата денежных средств за представления опубликован на сайте цирка.

Спорт

Министерство спорта также рекомендовало перенести проведение всех официальных соревнований на территории страны. В частности, баскетбольные и футбольные соревнования отменены до 10 апреля.

Концерты

Городской концертный зал и Тульская филармония переносят свои мероприятия. Все приобретенные билеты останутся действительны.

Режим работы Городского концертного зала:

21 марта

  • концерт Тамары Гвердцители переносится на 15 мая.

22 марта

  • Андрей Норкин — концерт перенесен на 25 апреля.

23 марта

  • Спектакль «Жил-был Волк» отменен.
  • Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 1 июня.

28 марта

  • Спектакль «Папа» переносится на 21 мая.

31 марта

  • Концерт Лены Василёк переносится на 27 мая.

Режим работы Тульской филармонии:

19 марта

  • Концерт Александра Домогарова переносится на 29 апреля.

21 марта

  • Концерт российского квартета саксофонистов переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

28 марта

  • Концерт «Реквием Моцарта» под руководством Ярослава Тимофеева (OQJAV) переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

3 апреля

  • Концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева переносится на 20 ноября

11 апреля

  • Концерт Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» переносится на 21 мая.

Тульские клубы и культурные центры

Губернатор Тульской области ввел ограничения на посещение любых массовых мероприятий до 30 человек. Поэтому Тульский рок-клуб M2 уходит на карантин и отменяет все мероприятия до 12 апреля, а клуб Backstage переносит некоторые концерты на другие даты. Все купленные ранее билеты действительны.

Режим работы Backstage:

21 марта

  • Концерт «Чёрный обелиск» и гр. ARDA переносится на 25 июня.

22 марта

  • Концерт Ольги Арефьевой переносится на 28 мая.

Concert Hall также переносит все мероприятия на более позднее время. О точных датах переноса будет сообщено позднее.

Режим работы Concert Hall:

19 марта

  • Концерт «Вечер памяти ушедших музыкантов» переносится на 30 апреля.

20 марта

  • Трибьют-шоу «Биттлз» переносится на 25 апреля.

21 марта

  • Концерт Мари Краймбрери переносится на 6 июня.
  • Вечеринка «Пижамка» переносится на другую дату. О точном времени будет сообщено позднее.

28 марта

  • Концерт «Касты» переносится на 21 июня.

2 апреля

  • Концерт Lumen переносится на другую дату. Точное время будет сообщено позднее.

5 апреля

  • Концерт Morgenshtern переносится на 27 сентября.

10 апреля

  • Концерт «Пилота» переносится на 5 июня.

12 апреля

  • Концерт Mgzavrebi переносится на другую дату. Точное время будет сообщено позднее.

«Типография» продолжит работать в штатном режиме, крупные мероприятия будут перенесены на другие даты. «Октава» переносит мартовские спектакли на неопределенный срок, а с апреля переходит на режим онлайн-трансляций. Все купленные билеты остаются действительными.

Кинотеатры

Особый режим работы вводят и тульские кинотеатры. C 18 марта полностью прекращены кинопоказы в следующих залах:

  • Городской дворец культуры в Щекино,
  • Центр культуры и досуга в Плавске,
  • «Юность» в Узловой,
  • 3D-кинотеатр в Суворове,
  • Кинотеатр Белева,
  • Кинотеатр ДК им. Молодцова,
  • Киреевский ГДК,

  • Куркинский РЦК.

Остальные кинотеатры до 10 апреля вводят ограничение на посещение киносеансов до 30 человек.

Тем не менее в дни карантина вам будет чем заняться. Множество онлайн-площадок организуют бесплатный доступ к трансляциям концертов, спектаклей, детских развлечений и других полезных занятий. Программа на эти выходные появится на портале совсем скоро.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Настя Якушина
сегодня, в 17:38 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По всей России введён режим повышенной готовности из-за коронавируса
По всей России введён режим повышенной готовности из-за коронавируса
Запускаем «Антипанику»! Делитесь добрыми историями с читателями Myslo
Запускаем «Антипанику»! Делитесь добрыми историями с читателями Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.