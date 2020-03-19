Какие мероприятия в Тульской области отменены из-за карантина: оперативная информация
Почти бесконечно дополняемая новость. Увы.
Театры
С 18 по 12 апреля отменили все спектакли Тульский академический театр драмы, Театр юного зрителя и «Новый театр». Информация о графике возврата билетов появилась на сайтах театра и на страницах в соцсетях.
Театрально-концертный центр «Эрмитаж» переходит в режим онлайн-трансляций спектаклей до 1 апреля. Показы ведутся в группе театра в социальной сети ВКонтакте ежедневно с 18 марта по 1 апреля включительно.
Камерный драматический театр также отменяет все спектакли до 12 апреля. Вернуть билеты можно в кассе театра или на сайте Quick Tickets.
Музеи
В дни карантина Тульский экзотариум переходит на режим онлайн-трансляций и онлайн-экскурсий.
Музей «Ясная Поляна» закрывает свои двери до 6 апреля. Музейные здания закрыты для посещения, экскурсии не проводятся, мероприятия будут отменены или перенесены. Вопросы по возврату билетов принимаются на эл. почту YP.DK@MAIL.RU.
До 12 апреля все массовые культурные мероприятия отменены на Куликовом поле в музее «Тульские древности» и на 15 музейных площадках Тульского музейного объединения. О временном закрытии экспозиций для посетителей с 18 марта уже сообщил Тульский музей оружия.
Тульский историко-архитектурный музей будет закрыт для посещения до конца марта.
Цирк
Тульский государственный цирк приостанавливает свою работу с 21 марта. О сроках возобновления проведения мероприятий будет сообщено дополнительно. Порядок возврата денежных средств за представления опубликован на сайте цирка.
Спорт
Министерство спорта также рекомендовало перенести проведение всех официальных соревнований на территории страны. В частности, баскетбольные и футбольные соревнования отменены до 10 апреля.
Концерты
Городской концертный зал и Тульская филармония переносят свои мероприятия. Все приобретенные билеты останутся действительны.
Режим работы Городского концертного зала:
21 марта
- концерт Тамары Гвердцители переносится на 15 мая.
22 марта
- Андрей Норкин — концерт перенесен на 25 апреля.
23 марта
- Спектакль «Жил-был Волк» отменен.
- Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 1 июня.
28 марта
- Спектакль «Папа» переносится на 21 мая.
31 марта
- Концерт Лены Василёк переносится на 27 мая.
Режим работы Тульской филармонии:
19 марта
- Концерт Александра Домогарова переносится на 29 апреля.
21 марта
- Концерт российского квартета саксофонистов переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
28 марта
- Концерт «Реквием Моцарта» под руководством Ярослава Тимофеева (OQJAV) переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
3 апреля
- Концерт Ольги Невской и Сергея Петрищева переносится на 20 ноября
11 апреля
- Концерт Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» переносится на 21 мая.
Тульские клубы и культурные центры
Губернатор Тульской области ввел ограничения на посещение любых массовых мероприятий до 30 человек. Поэтому Тульский рок-клуб M2 уходит на карантин и отменяет все мероприятия до 12 апреля, а клуб Backstage переносит некоторые концерты на другие даты. Все купленные ранее билеты действительны.
Режим работы Backstage:
21 марта
- Концерт «Чёрный обелиск» и гр. ARDA переносится на 25 июня.
22 марта
- Концерт Ольги Арефьевой переносится на 28 мая.
Concert Hall также переносит все мероприятия на более позднее время. О точных датах переноса будет сообщено позднее.
Режим работы Concert Hall:
19 марта
- Концерт «Вечер памяти ушедших музыкантов» переносится на 30 апреля.
20 марта
- Трибьют-шоу «Биттлз» переносится на 25 апреля.
21 марта
- Концерт Мари Краймбрери переносится на 6 июня.
- Вечеринка «Пижамка» переносится на другую дату. О точном времени будет сообщено позднее.
28 марта
- Концерт «Касты» переносится на 21 июня.
2 апреля
- Концерт Lumen переносится на другую дату. Точное время будет сообщено позднее.
5 апреля
- Концерт Morgenshtern переносится на 27 сентября.
10 апреля
- Концерт «Пилота» переносится на 5 июня.
12 апреля
- Концерт Mgzavrebi переносится на другую дату. Точное время будет сообщено позднее.
«Типография» продолжит работать в штатном режиме, крупные мероприятия будут перенесены на другие даты. «Октава» переносит мартовские спектакли на неопределенный срок, а с апреля переходит на режим онлайн-трансляций. Все купленные билеты остаются действительными.
Кинотеатры
Особый режим работы вводят и тульские кинотеатры. C 18 марта полностью прекращены кинопоказы в следующих залах:
- Городской дворец культуры в Щекино,
- Центр культуры и досуга в Плавске,
- «Юность» в Узловой,
- 3D-кинотеатр в Суворове,
- Кинотеатр Белева,
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Кинотеатр ДКим. Молодцова,
- Киреевский ГДК,
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Куркинский РЦК.
Остальные кинотеатры до 10 апреля вводят ограничение на посещение киносеансов до 30 человек.
Тем не менее в дни карантина вам будет чем заняться. Множество онлайн-площадок организуют бесплатный доступ к трансляциям концертов, спектаклей, детских развлечений и других полезных занятий. Программа на эти выходные появится на портале совсем скоро.