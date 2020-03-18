Тульские медики готовы за 16 часов развернуть госпиталь для пациентов с коронавирусом

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Такая мера будет введена при выявлении в регионе 25 пациентов с этим заболеванием. Госпиталь будет работать в круглосуточном режиме.

По поручению губернатора Алексея Дюмина министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк проверил готовность инфекционного отделения Тульской областной больницы к приёму пациентов.

Главврач больницы Анна Савищева сообщила, что при выявлении в регионе 25 заболевших коронавирусной инфекцией на базе инфекционного корпуса в течение 16 часов будет развернут госпиталь на 100 коек. Для госпиталя будет специально выделен персонал с суточным режимом работы.

В ближайшее время дополнительно будут закуплены 27 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также аппарат для насыщения крови кислородом для использования при тяжелых формах заболевания.

– Региональная система здравоохранения должна быть сейчас максимально собранной и организованной. Нужно быть готовыми к различным вариантам изменения обстановки, – сказал Алексей Эрк.

Министр обратился к жителям региона и попросил быть внимательными, соблюдать элементарные правила гигиены, а в случае возвращения из стран с неблагополучной обстановкой – выдержать двухнедельный карантин.