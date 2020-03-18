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Тульские медики готовы за 16 часов развернуть госпиталь для пациентов с коронавирусом
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские медики готовы за 16 часов развернуть госпиталь для пациентов с коронавирусом

Такая мера будет введена при выявлении в регионе 25 пациентов с этим заболеванием. Госпиталь будет работать в круглосуточном режиме.

По поручению губернатора Алексея Дюмина министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк проверил готовность инфекционного отделения Тульской областной больницы к приёму пациентов.

Главврач больницы Анна Савищева сообщила, что при выявлении в регионе 25 заболевших коронавирусной инфекцией на базе инфекционного корпуса в течение 16 часов будет развернут госпиталь на 100 коек. Для госпиталя будет специально выделен персонал с суточным режимом работы. 

В ближайшее время дополнительно будут закуплены 27 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также аппарат для насыщения крови кислородом для использования при тяжелых формах заболевания. 

– Региональная система здравоохранения должна быть сейчас максимально собранной и организованной. Нужно быть готовыми к различным вариантам изменения обстановки, – сказал Алексей Эрк. 

Министр обратился к жителям региона и попросил быть внимательными, соблюдать элементарные правила гигиены, а в случае возвращения из стран с неблагополучной обстановкой – выдержать двухнедельный карантин.

Горячая линия для жителей, вернувшихся из стран, где зафиксирована коронавирусная инфекция: 8(800)200-71-02 и 8(910)701-03-03.

Сюжет: Коронавирус
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