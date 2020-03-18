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В Тульской области дело о краже денег у сирийского шейха передано в суд
Подозреваемый обчистил сирийского путешественника, который шел пешком из Сирии в Москву с подарком Владимиру Путину.
Прокурор Веневского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца республики Северная Осетия. Он обвиняется в краже.
По версии следствия, 8 января 2020 года мужчина находился в кафе в районе 148 км автодороги М-4 «Дон».
- Увидев сумку с денежными средствами в различной иностранной валюте, принадлежащую сирийскому путешественнику, убедившись в отсутствии посторонних лиц, злоумышленник совершил хищение данных денежных средств, после чего скрылся, — сообщает прокуратура Веневского района.
Напомним, речь идет об истории с сирийским шейхом Аднаном Аззамом. В апреле 2019 года он выдвинулся из Сирии в Москву, чтобы подарить Президенту России арабского скакуна про имени Звезда Путина. Животное когда-то попало в плен к террористам, но выжило. Как пишут СМИ, таким подарком шейх собирался отблагодарить российский народ за поддержку сирийского народа.
Но по пути в столицу путешественника обчистили в Тульской области. У него украли более 190 тысяч рублей. Сообщается, что обвиняемый полностью возместил ущерб.
В настоящее время уголовное дело направлено в Веневский районный суд для рассмотрения по существу.
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