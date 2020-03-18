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На портале Myslo работает специальный раздел о коронавирусе

На портале Myslo работает специальный раздел о коронавирусе

Вся оперативная информация, статистика, новости и полезные материалы – здесь.

Если еще не видели, на Myslo уже несколько дней работает специальный раздел «Коронавирус». Мы создали его в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Здесь собрана вся оперативная информация об обстановке в Тульской области, мнения экспертов, полезные материалы и ссылки: всё, что нам всем нужно знать здесь и сейчас.

Раздел постоянно находится здесь:

Специальный блок новостей о COVID-19 также появился на сайте регионального правительства.

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:45 −5
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