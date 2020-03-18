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Что делать работодателям в период эпидемии коронавируса
Основные правила: почаще мыть руки и не приходить на работу больным.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области подготовило рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников предприятий и организаций.
В первую очередь работодателям рекомендуют:
- При входе работников в организацию обеспечить обработку рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками.
- Контролировать температуру тела работников при входе в организацию и в течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом. Руководители обязаны отправить домой работника, если у него обнаружится повышенная температура и признаки инфекционного заболевания.
- Проконтролировать, вызвал ли работник врача для оказания первичной медицинской помощи на дому.
- Контролировать, соблюдает ли работник режим самоизоляции в течение 14 дней при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
- Информировать работников о необходимости соблюдать правила личной и общественной гигиены: в течение рабочего дня регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками.
- Проводить тщательную уборку помещений. Стоит уделить особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов, стульев и орг.техники. Во всех помещениях стоит проводить уборку каждые два часа.
- Каждые два часа проветривать помещения.
При поступлении запроса из Управления Роспотребнадзора по Тульской области незамедлительно предоставить информацию о всех контактах заболевшего коронавирусом, а также обеспечить дезинфекцию помещений, где находился заболевший.
Работодателям также посоветовали:
- Ограничить любые корпоративы и участие работников в любых массовых мероприятиях.
- Не отправлять сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом (COVID-19).
- При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Еще в Роспотребнадзоре дали пару рекомендаций, как организовать питание работников.
При наличии столовой для питания работников:
- Обеспечить использование одноразовой посуды.
- При использовании многоразовой посуды – обеспечить обработку в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
При отсутствии столовой:
- Запретить обедать на рабочих местах. Есть только в специально отведенной для этого комнате.
- При отсутствии подобной комнаты предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук. Обеспечить ежедневную уборку в импровизированной «столовой» с помощью дезинфицирующих средств.
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