Что делать работодателям в период эпидемии коронавируса

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Основные правила: почаще мыть руки и не приходить на работу больным.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области подготовило рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников предприятий и организаций.

В первую очередь работодателям рекомендуют:

При входе работников в организацию обеспечить обработку рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

Контролировать температуру тела работников при входе в организацию и в течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом. Руководители обязаны отправить домой работника, если у него обнаружится повышенная температура и признаки инфекционного заболевания.

Проконтролировать, вызвал ли работник врача для оказания первичной медицинской помощи на дому.

Контролировать, соблюдает ли работник режим самоизоляции в течение 14 дней при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Информировать работников о необходимости соблюдать правила личной и общественной гигиены: в течение рабочего дня регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками.

Проводить тщательную уборку помещений. Стоит уделить особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов, стульев и орг.техники. Во всех помещениях стоит проводить уборку каждые два часа.

Каждые два часа проветривать помещения.

При поступлении запроса из Управления Роспотребнадзора по Тульской области незамедлительно предоставить информацию о всех контактах заболевшего коронавирусом, а также обеспечить дезинфекцию помещений, где находился заболевший.

Работодателям также посоветовали:

Ограничить любые корпоративы и участие работников в любых массовых мероприятиях.

Не отправлять сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом (COVID-19).

При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Еще в Роспотребнадзоре дали пару рекомендаций, как организовать питание работников.

При наличии столовой для питания работников:

Обеспечить использование одноразовой посуды.

При использовании многоразовой посуды – обеспечить обработку в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой: