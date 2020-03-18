Сергей Лопухов, прокурор Пролетарского района Тулы: о бесплатных лекарствах, соседских войнах и ОСАГО

Наиболее частые жалобы в прокуратуру Пролетарского района – на УК, соседей и судебных приставов.

Прокурор Пролетарского района Тулы Сергей Владимирович Лопухов ответил на вопросы читателей Myslo.

— Обязательно ли при управлении автомобилем иметь при себе полис ОСАГО, ведь сейчас можно его оформить и в электронном виде? (Вопрос Василия Петровича)

— В соответствии с ПДД водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки ряд документов, включающих, в том числе, водительское удостоверение, регистрационные документы на данное транспортное средство, а также страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.

Вместе с тем ст. 7.2 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предусмотрено право каждого гражданина на заключение договора обязательного страхования в виде электронного документа.

В целях соблюдения прав граждан постановлением Правительства Р. Ф. от 21.12.2019 внесены изменения в ПДД в части проверки договоров обязательного страхования, заключенных в электронном виде.

В соответствии с внесенными изменениями, в случае, если водителем заключен договор обязательного страхования в виде электронного документа, электронный полис ОСАГО необходимо представлять для проверки по требованию сотрудников полиции в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.

— Недавно я перенесла инфаркт и хотела бы узнать, могу ли я рассчитывать на получение бесплатных лекарств? (Вопрос Василисы Никитичны).

— 9 января 2020 года Министерство здравоохранения РФ своим приказом № 1н утвердило список лекарств, которые будут бесплатно выписываться всем пациентам независимо от инвалидности в течение первого года после перенесенных ими инфаркта миокарда, инсульта, операций по аортокоронарному шунтированию, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее такие пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами, только пока они находились в стационаре. В числе препаратов — эналаприл, аторвастатин, амлодипин, ривароксабан, бисопролол, лозартан, метопролол — всего 23 наименования.

Закупка лекарств будет осуществляться за счет субсидий регионам из федерального бюджета.



— Я живу в многоквартирном доме. Мои соседи хотят сделать перепланировку помещения. Существует ли административная ответственность за перепланировку без согласования? ( Вопрос Виктора Сергеевича).

— Ч. 2 ст. 25 Жилищного кодекса РФ перепланировка помещения в многоквартирном доме определена как изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

Согласование перепланировки осуществляется в порядке, установленном ст. 26 ЖК РФ.

Согласно ч. 3 ст. 29 ЖК РФ в случае, если будет установлен факт совершения незаконной перепланировки квартиры — при отсутствии согласования, контролирующий орган (Государственная жилищная инспекция) предпишет собственнику, нанимателю такой квартиры вернуть жилому объекту его исходный вид.

При отказе лица в добровольном порядке исполнить требования контролирующий орган либо любое заинтересованное лицо, чьи права нарушены, к примеру соседи по многоквартирному дому, вправе требовать в судебном порядке вернуть жилому помещению первоначальное состояние, имевшееся до проведения работ по незаконной перепланировке.

Ответственность за незаконную перепланировку квартиры влечет для виновных лиц наложение административного штрафа в размере от 2000 до 2500 рублей.

— В нашем доме есть соседка, которая постоянно кормит собак, кошек, голубей. Двор стал похож на приют. Как можно повлиять на эту женщину?

(Вопрос от Анастасии).

— В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ , общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства в состоянии, обеспечивающем безопасность для здоровья граждан.

Граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Жителям многоквартирного дома, на придомовой территории которого осуществляется кормление собак, кошек, голубей без согласования с другими собственниками, необходимо обратиться в свою управляющую компанию с заявлением о проведении разъяснительной беседы с жителем, который своими действиями, направленными на организацию питания бездомных животных, птиц, нарушает требования норм жилищного законодательства, требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.



— Что делать, если работодатель отказывается выплачивать зарплату, ссылаясь на отсутствие денег? (Вопрос Михаила Сурова).

- Статьей 37 Конституции РФ гарантировано право каждого на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Работодатель на основании ст. 22 Трудового кодекса РФ обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты работодатель обязан выплатить её с процентами в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

При задержке, невыплате заработной платы гражданин может обратиться в трудовую инспекцию, профсоюзный отдел (при наличии), комиссию по трудовым спорам (при наличии), в суд с исковым заявлением о взыскании заработной платы с работодателя, с заявлением в органы прокуратуры для принятия комплекса мер прокурорского реагирования, а также для реализации полномочий, предусмотренных ст. 45 Гражданского процессуального кодекса.

- Сосед отгородил во дворе многоквартирного дома место под парковку автомобиля. Правомерно ли это? (Ирина).

- В случае, если участок поставлен на государственный кадастровый учет и его границы определены, и на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о предоставлении указанному лицу места для организации парковки, данные действия будут правомерны.

- Хотел обратить ваше внимание на перекресток улиц Бондаренко и Майской. Всю зиму там простояли три брошенных автобуса, машинам из-за этого сложно разъехаться. А еще здесь нет освещения, не хватает разметки. (Андрей Вячеславович).

- Постановлением администрации города Тулы от 06.12.2017 № 4036 утверждено Положение об эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории МО, которое определяет основания, порядок эвакуации, хранения, выдачи собственникам транспортных средств, а также утилизации. В соответствии с указанным положением, вопросы эвакуации брошенных транспортных средств относятся к компетенции главного управления администрации города Тулы по соответствующему территориальному округу, в данном случае – Пролетарскому.

По вопросам отсутствия освещения и разметки, информация о нарушениях, устранение которых входит в компетенцию должностных лиц администрации города Тулы, направлена прокурору города Тулы по поднадзорности.

из досье Myslo

Сергей Владимирович Лопухов

Родился 8 июля 1980 года в Донецке.

Образование высшее юридическое.

Женат, двое детей.

Хобби – рыбалка, охота.

Любимое блюдо – европейская кухня.

Любимый фильм – «Место встречи изменить нельзя».