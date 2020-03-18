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В Тульской области отменили свидания с заключенными
Фото из архива Myslo.

В Тульской области отменили свидания с заключенными

Такая мера действовует с 16 марта и до особого распоряжения.

В целях предупреждения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 16 марта 2020 года и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела; лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Кроме того, в целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым вирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.

Перечень учреждений УФСИН России по Тульской области, в которых введены ограничительные мероприятия:

  • ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ КП-8 УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ Алексинская ВК УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Тульской области
  • ФКУ ИЦ № 1 УФСИН России по Тульской области

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:06 +2
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