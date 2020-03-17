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В Тульской области под медицинским наблюдением находятся 259 человек

В Тульской области под медицинским наблюдением находятся 259 человек

Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано.

По информации созданной по поручению Алексея Дюмина оперативной группы по координации деятельности, направленной на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на 17 марта 2020 года в Тульской области
 
не зарегистрировано подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
 
Под медицинским наблюдением находятся 259 человек, прибывших из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса.
 
На базе региональной лаборатории особо опасных и природно-очаговых исследований организовано проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 268 человек.
 
Тем временем в России по состоянию на 17 марта подтверждены 114 случаев заражения коронавирусом. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова. 104 случая, по ее словам, «завозные».
Сюжет: Коронавирус
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