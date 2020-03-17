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В Туле трёхлетняя девочка отравилась угарным газом

В Туле трёхлетняя девочка отравилась угарным газом

Ребенка госпитализировали и сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту отравления угарным газом малолетнего ребенка. В произошедшем есть признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
 
«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в марте 2020 года, находясь у себя в квартире, расположенной в Пролетарском районе Тульской области, девочка 2016 года рождения получила отравление угарным газом. Ребенок был госпитализирован в больницу. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Назначена судебно-медицинская экспертиза, запланировано проведение осмотра места происшествия с участием следователя-криминалиста, а также представителей управляющей компании и газовой службы. Также будет изъята и исследована вся необходимой документации из управляющей компании и газовой службы.
 
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:40 +2
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