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Власти Тулы наконец исполнили решение суда: дали квартиру семье с ребенком-инвалидом

Власти Тулы наконец исполнили решение суда: дали квартиру семье с ребенком-инвалидом

На исполнение решения суда ушло четыре года. Теперь семья Бодровых живет в отдельной трехкомнатной квартире на первом этаже многоквартирного дома.

О семье туляков Бодровых — маме Елене, папе Сергее и двух дочках — Виолетте и Ангелине — мы написали первый раз в феврале 2016 года. Много лет назад внезапная болезнь Ангелины изменила жизнь семьи — в результате осложнения после бронхита и отека мозга девочка стала тяжелым инвалидом.



Бодровы жили в четырехкомнатной квартире вместе с родственниками мужа. По закону заболевание Ангелины подходит под «перечень заболеваний, при которых совместное проживание граждан в одной квартире невозможно. Елена Бодрова подала в суд и выиграла его.

По решению суда, администрация города Тулы должна была выделить семье благоустроенное жилое помещение. Наметили, что эта квартира будет в новом муниципальном доме на ул. Серебровской, 36. Но как назло возведение этого дома превратилось в долгострой.

Время шло, а квартиру Бодровым так и не выделяли. И вот в апреле 2019 года Елене позвонили и пригласили посмотреть квартиру.

– Мне очень понравилась и сама квартира — трехкомнатная, и расположение — на первом этаже, в панельном пятиэтажном доме в Пролетарском округе Тулы, — говорит Елена. — Честно сказать, я даже боялась сильно радоваться, потому что не верилось, что это произойдёт, ждала какого-то подвоха. Шли месяцы, но заветных ключей от квартиры всё не было. Пришлось снова обращаться в прокуратуру, писать в администрацию, главе города. И вот в последний рабочий день 30 декабря 2019 года меня пригласили подписать договор. А скоро перезвонили и пригласили приехать за ключами. Знаете, даже когда ключи уже были в моих руках, мне не верилось. Это был такой подарок к Новому году! Переехали мы сюда не так давно и сразу пригласили Myslo — спасибо редакции и всем читателям, которые следили за нашей историей, переживали за нас. Нам здесь очень нравится, у Ангелины своя большая комната. Рядом магазины, аптеки, остановка транспорта — я даже и не мечтала о таком.

Елена до сих пор не верит, что их история закончилась так хорошо.

– Почему я не опустила руки и не бросила бороться, хотя каждый раз натыкалась на стену? Наверное, характер! Каждый раз я шла дальше, недаром говорят, что надежда умирает последней. Но ведь если разобраться, мы живем в правовом государстве, где должны исполняться законы.

– И на самом деле в том, что всё так сложилось, нет ничего сверхъестественного. Так и должно быть! Очень рада, что я добилась исполнения закона.

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:16 +7
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Место
ТулаПролетарский округ

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