В Тульских налоговых отменены дни открытых дверей

В целях предотвращения риска заболеваний дни открытых дверей в налоговых инспекциях отменяются.

Чтобы не подвергать возможному риску здоровье налогоплательщиков и сотрудников, в целях предупреждения заражений и предотвращения вирусных заболеваний в налоговых инспекциях Тульской области отменены дни открытых дверей, запланированные на 23−24 марта и 24−25 апреля 2020 года.

Налоговые органы рекомендуют оформлять налоговый вычет и подавать декларацию 3-НДФЛ в электронном виде. Налогоплательщикам предлагают воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и специальной компьютерной программой «Декларация».

Напоминаем, что физическим лицам, относящимся к категории обязанных, необходимо отчитаться о полученных в 2019 году доходах не позднее 30.04.2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ следует:

при получении дохода от продажи имущества (например квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2020.

Подробная информация размещена в рубрике «Декларационная кампания» на сайте ФНС России.

УФНС России по Тульской области также сообщает, что налоговые органы региона продолжают работу в обычном режиме. Спланировать свой визит в налоговую инспекцию туляки могут с помощью интернет-сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».