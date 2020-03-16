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В Туле в ДТП на ул. Мосина пострадал ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в ДТП на ул. Мосина пострадал ребенок

Столкнулись Hyundai и Nissan.

15 марта в 12.40 в Туле на улице Мосина 47-летний водитель автомобиля Nissan Note, по предварительной информации, осуществляя поворот налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении Hyundai Accent и столкнулся с ним.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал пассажир Hyundai — мальчик 2017 года рождения. В момент происшествия ребенок находился на заднем сиденье автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:11 0
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