В Туле в ДТП на ул. Мосина пострадал ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

15 марта в 12.40 в Туле на улице Мосина 47-летний водитель автомобиля Nissan Note, по предварительной информации, осуществляя поворот налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении Hyundai Accent и столкнулся с ним.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал пассажир Hyundai — мальчик 2017 года рождения. В момент происшествия ребенок находился на заднем сиденье автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.