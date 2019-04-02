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Налоговые органы Тульской области приглашают на Дни открытых дверей

Налоговые органы Тульской области приглашают на Дни открытых дверей

Налогоплательщики – физические лица смогут получить информацию о декларации, налоговых вычетах и возможностях интернет-сервисов ФНС России.

Во всех налоговых инспекциях региона 4 и 5 апреля, а также 25 и 26 апреля 2019 года пройдет Всероссийская акция «Дни открытых дверей».

Налогоплательщики, посетившие инспекции в эти дни, смогут задать инспекторам интересующие их вопросы о налогах, проверить свою задолженность, а также прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Специалисты помогут заполнить декларацию с помощью программных средств прямо в инспекции и распечатать ее; предоставят посетителям доступ к Интернет-сайту налоговой службы и онлайн-сервисам; помогут узнать о наличии или отсутствии задолженности, распечатать платежные документы.

Участники Дней открытых дверей смогут подключится к онлайн-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

УФНС России по Тульской области напоминает, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2018 год истекает 30 апреля 2019 года.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

  • от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале;
  • от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
  • от предпринимательской деятельности;
  • полученные в порядке дарения;
  • с которых не был удержан налог налоговым агентом;
  • в виде выигрышей в лотереи и т. д.

Время работы Межрайонных ИФНС России по Тульской области 4, 5 апреля и 25, 26 апреля с 09.00 до 20.00.

сегодня, в 12:20 +3
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Тульская область

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