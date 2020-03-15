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Тульским католикам предложили молиться онлайн

Тульским католикам предложили молиться онлайн

Для прихожан Храма Святых Апостолов Петра и Павла будут организованы видеотрансляции воскресных и праздничных служб.

В официальной группе католического сообщества Тулы «ВКонтакте» опубликовано обращение настоятеля Храма Святых Апостолов Петра и Павла, в котором говорится о предоставлении прихожанам так называемой диспенсации.

Это освобождение от обязанности участия в воскресных и праздничных службах тех, кто опасается заражения коронавирусом и старается не выходить из дома. В интернет-сообществе будет проводиться онлайн-трансляция молитвы.

Прихожане могут участвовать в ней при условии соблюдения тишины. При этом уточняется, что диспенсация не предполагает посещение торгово-развлекательных центров и различных мероприятий вместо Мессы (службы).

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 11:19 +6
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Тула

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