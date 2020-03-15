В Ефремове посетитель пивного бара украл деньги из кассы

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

Полицией в Ефремове установлен подозреваемый в совершении кражи. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник выбрал момент, когда сотрудник местного пивбара отвлёкся и забрал из кассы наличность. Сумма ущерба составила 3500 рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения полицейские смогли установить личность вора – 38-летний неработающий ранее судимый мужчина был задержан и признался в содеянном. Правоохранители выясняют все детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.