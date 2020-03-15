новости
новости
Регистрация
На дороге Одоев – Белев «КамАЗ» лоб в лоб столкнулся с иномаркой
Фото: vk.com/tulazest

На дороге Одоев – Белев «КамАЗ» лоб в лоб столкнулся с иномаркой

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулём.

В ночь на 15 марта на дороге Одоев – Белев произошло лобовое столкновение грузового «КамАЗа» с прицепом и кроссовера Kia Sportage.

По предварительным данным, водитель иномарки погиб, а причиной аварии мог стать сон за рулём – предположительно, водитель грузовика заснул и выехал на встречную полосу.

Все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 10:18 +7
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТПлобовое столкновениепогиб в ДТПсон за рулём
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульским католикам предложили молиться онлайн
Тульским католикам предложили молиться онлайн
Погода в Туле 15 марта: морозно и ветрено
Погода в Туле 15 марта: морозно и ветрено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.