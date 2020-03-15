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На дороге Одоев – Белев «КамАЗ» лоб в лоб столкнулся с иномаркой
По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулём.
В ночь на 15 марта на дороге Одоев – Белев произошло лобовое столкновение грузового «КамАЗа» с прицепом и кроссовера Kia Sportage.
По предварительным данным, водитель иномарки погиб, а причиной аварии мог стать сон за рулём – предположительно, водитель грузовика заснул и выехал на встречную полосу.
Все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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