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Скончался руководитель тульского «Мемориала»

Скончался руководитель тульского «Мемориала»

Сергей Львович Щеглов ушел на 99-м году жизни.

4 марта 2020 года скончался Сергей Львович Щеглов, писатель, журналист, историк-краевед и публицист, литературовед, общественный деятель, организатор и первый руководитель Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
 
Сергей Львович родился 19 сентября 1921 года в селе Ляхи Владимирской губернии. С 1926 по 1940 годы жил в Муроме. В 1937 году его родители были осуждены по обвинению в антисоветской деятельности, отец расстрелян, мать выслали в лагеря, где она и скончалась. Сам Сергей Львович Щеглов в 1941 году также был арестован по обвинению в создании молодёжной антисоветской организации, приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Срок отбывал в Норильлаге, отсюда и псевдоним — Сергей Норильский.
 
Учился во Всесоюзном заочном политехническом институте, в 1955 году защитил диплом инженера. Заведовал научно-исследовательской лабораторией, был техноруком, затем начальником завода по производству взрывчатых веществ и кислорода.
 
В 1959 году был реабилитирован за отсутствием состава преступления, переехал в Тулу, работал на Новотульском металлургическом заводе (ныне «Тулачермет») начальником участка.
 
В 1963 году осуществил свою мечту посвятить себя журналистике и литературе, стал профессиональным журналистом. Член Союза журналистов СССР, России, член Союза Российских писателей.
 
Выпустил 14 книг — историко-краеведческих, литературоведческих, публицистических, документально-мемуарных. Главная тема творчества — политические репрессии в СССР. За эти годы дважды удостоен журналистской премии имени Глеба Успенского и литературной премии имени Льва Толстого.
 
С 1990 года был председателем правления Тульского областного отделения общества «Мемориал». Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и другими, почётной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
 
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