Фото из архива Myslo.
В Ефремове женщина украла дорожный знак с Красной площади
Находку она увезла на свой земельный участок.
В Ефремове в полицию заявили о краже дорожного знака, который был расположен возле одного из домов на ул. Красная площадь. В результате проведенных оперативных мероприятий с использованием системы «Безопасный город» полицейские задержали подозреваемую — 50-летнюю жительницу села Вязово.
По предварительной информации, женщина подобрала ранее сбитый кем-то дорожный знак «Пешеходный переход», погрузила в автомобиль и отвезла на свой земельный участок.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что подозреваемая призналась в содеянном. Зачем женщине понадобился дорожный знак, неизвестно.
По факту инцидента полиция проводит проверку.
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