В Ефремове женщина украла дорожный знак с Красной площади

Фото из архива Myslo.

Находку она увезла на свой земельный участок.

В Ефремове в полицию заявили о краже дорожного знака, который был расположен возле одного из домов на ул. Красная площадь. В результате проведенных оперативных мероприятий с использованием системы «Безопасный город» полицейские задержали подозреваемую — 50-летнюю жительницу села Вязово.

По предварительной информации, женщина подобрала ранее сбитый кем-то дорожный знак «Пешеходный переход», погрузила в автомобиль и отвезла на свой земельный участок.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что подозреваемая призналась в содеянном. Зачем женщине понадобился дорожный знак, неизвестно.

По факту инцидента полиция проводит проверку.