В Кимовском районе Toyota вылетела в кювет и врезалась в дерево

Фото УГИБДД по Тульской области.

3 марта в 11.45 на 4-м километре автодороги «Кимовск — Новольвовск — автоподъезд к н. п. Апарки» в Кимовском районе 49-летняя женщина — водитель автомобиля Toyota Echo — не справилась с управлением, вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, женщина получила различные травмы, после оказания медицинской помощи была отпущена домой.