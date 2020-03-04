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В Кимовском районе Toyota вылетела в кювет и врезалась в дерево
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Кимовском районе Toyota вылетела в кювет и врезалась в дерево

В ДТП пострадала женщина.

3 марта в 11.45 на 4-м километре автодороги «Кимовск — Новольвовск — автоподъезд к н. п. Апарки» в Кимовском районе 49-летняя женщина — водитель автомобиля Toyota Echo — не справилась с управлением, вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, женщина получила различные травмы, после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:00 0
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