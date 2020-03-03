новости
новости
Регистрация
Татьяна Голикова отметила позитивные изменения в системе здравоохранения Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Татьяна Голикова отметила позитивные изменения в системе здравоохранения Тульской области

Зампред Правительства РФ провела совещание по развитию первичной медико-санитарной помощи.

3 марта Тулу с рабочим визитом посетила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым она осмотрела новый изоляционно–диагностический корпус Тульской детской областной клинической больницы.

– В новой больнице совсем другое настроение у персонала, маленьких пациентов и родителей детей. И, может быть, это странно прозвучит, но находиться в таком учреждении – удовольствие, – сказала, открывая рабочее совещание в правительстве Тульской области, Татьяна Голикова.

Зампред правительства отметила позитивную тенденцию по снижению смертности в Тульской области:

– Темп снижения смертности в 1,8% в 2019 году хотелось бы сохранить и даже приумножить. В Тульской области своя структура населения – 30,9% граждан старше трудоспособного возраста. Выше только в Тамбовской области. Поэтому не только нацпроект «Здравоохранение» имеет большое значение для региона, но и «Демография». Особенно в части создания гериатрических центров, систем долговременного ухода.

Татьяна Голикова отметила пилотный проект региона по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальной помощи гражданам старше 65 лет.

– Пока три частных медцентра участвуют в проекте. Это принципиально новый подход и хорошая помощь для первичного звена здравоохранения. Очень важно создать такую инфраструктуру для продления жизни граждан старшего возраста.

По словам губернатора, развитие здравоохранения, повышение качества и доступности медпомощи – одна из ключевых задач правительства региона.

– В Тульской области разработали собственный проект программы модернизации первичного звена и направили его в Минздрав РФ. Программа охватывает ряд ключевых направлений: улучшение материально-технической базы поликлиник, ФАПов, амбулаторий и решение кадрового вопроса, – пояснил Алексей Дюмин. – В каждом муниципальном образовании мы провели встречи с общественниками и представителями медицинских сообществ. Их идеи и предложения были учтены в подготовке программы.

За последние четыре года в Тульской области отремонтировано 44 ФАПа, а в 2019 году введено в эксплуатацию 22 новых. Положительно зарекомендовала себя практика установки модульных ФАПов. Сейчас в Тульской области работают 374 фельдшерско-акушерских пункта.

– Поставлена задача – в течение двух лет отремонтировать 100 ФАПов. А те, что находятся в аварийном состоянии, снести и поставить новые, – заявил Алексей Дюмин.

По словам губернатора, особые усилия тульских медиков и правительства направлены на снижение смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы решить кадровый вопрос, предусмотрены выплаты врачам востребованных специальностей, для сельских фельдшеров закупают машины высокой проходимости.

– В служебном фонде для медиков есть 36 квартир. Достигнута договоренность с Правительством РФ и фондом «Дом.Ру» о передаче региону безвозмездно 140 квартир, из которых 100 будут выделены медикам. Есть региональная льготная ипотечная программа для медиков, – сказал Алексей Дюмин. – С помощью этих мер мы рассчитываем существенно продвинуться вперед в обеспечении кадрами тульских медучреждений.

Губернатор поблагодарил Татьяну Голикову и Правительство РФ за поддержку, которую федеральный центр оказывает области в реализации нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году общий объем его финансирования в регионе составил 980 млн рублей. Из них 740 млн – федеральные средства.

В 2020 году финансирование проекта значительно увеличилось. Сейчас это уже более 1 млрд 700 млн рублей, в том числе более 1 млрд 300 млн – из федеральной казны. По словам губернатора, эти средства будут направлены на развитие первичного звена, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, улучшение детского здравоохранения, решение кадровых вопросов.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 17:40 −15
Другие статьи по темам
Люди
Татьяна ГоликоваАлексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
нацпроект Здравоохранениездоровьемедицина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульскую область придет почти майское тепло
В Тульскую область придет почти майское тепло
Проверено на себе: в Туле с трудом можно купить медицинские маски
Проверено на себе: в Туле с трудом можно купить медицинские маски
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.