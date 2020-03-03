Татьяна Голикова отметила позитивные изменения в системе здравоохранения Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

3 марта Тулу с рабочим визитом посетила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым она осмотрела новый изоляционно–диагностический корпус Тульской детской областной клинической больницы.

– В новой больнице совсем другое настроение у персонала, маленьких пациентов и родителей детей. И, может быть, это странно прозвучит, но находиться в таком учреждении – удовольствие, – сказала, открывая рабочее совещание в правительстве Тульской области, Татьяна Голикова.

Зампред правительства отметила позитивную тенденцию по снижению смертности в Тульской области:

– Темп снижения смертности в 1,8% в 2019 году хотелось бы сохранить и даже приумножить. В Тульской области своя структура населения – 30,9% граждан старше трудоспособного возраста. Выше только в Тамбовской области. Поэтому не только нацпроект «Здравоохранение» имеет большое значение для региона, но и «Демография». Особенно в части создания гериатрических центров, систем долговременного ухода.

Татьяна Голикова отметила пилотный проект региона по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальной помощи гражданам старше 65 лет.

– Пока три частных медцентра участвуют в проекте. Это принципиально новый подход и хорошая помощь для первичного звена здравоохранения. Очень важно создать такую инфраструктуру для продления жизни граждан старшего возраста.

По словам губернатора, развитие здравоохранения, повышение качества и доступности медпомощи – одна из ключевых задач правительства региона.

– В Тульской области разработали собственный проект программы модернизации первичного звена и направили его в Минздрав РФ. Программа охватывает ряд ключевых направлений: улучшение материально-технической базы поликлиник, ФАПов, амбулаторий и решение кадрового вопроса, – пояснил Алексей Дюмин. – В каждом муниципальном образовании мы провели встречи с общественниками и представителями медицинских сообществ. Их идеи и предложения были учтены в подготовке программы.

За последние четыре года в Тульской области отремонтировано 44 ФАПа, а в 2019 году введено в эксплуатацию 22 новых. Положительно зарекомендовала себя практика установки модульных ФАПов. Сейчас в Тульской области работают 374 фельдшерско-акушерских пункта.

– Поставлена задача – в течение двух лет отремонтировать 100 ФАПов. А те, что находятся в аварийном состоянии, снести и поставить новые, – заявил Алексей Дюмин.

По словам губернатора, особые усилия тульских медиков и правительства направлены на снижение смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы решить кадровый вопрос, предусмотрены выплаты врачам востребованных специальностей, для сельских фельдшеров закупают машины высокой проходимости.

– В служебном фонде для медиков есть 36 квартир. Достигнута договоренность с Правительством РФ и фондом «Дом.Ру» о передаче региону безвозмездно 140 квартир, из которых 100 будут выделены медикам. Есть региональная льготная ипотечная программа для медиков, – сказал Алексей Дюмин. – С помощью этих мер мы рассчитываем существенно продвинуться вперед в обеспечении кадрами тульских медучреждений.

Губернатор поблагодарил Татьяну Голикову и Правительство РФ за поддержку, которую федеральный центр оказывает области в реализации нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году общий объем его финансирования в регионе составил 980 млн рублей. Из них 740 млн – федеральные средства.

В 2020 году финансирование проекта значительно увеличилось. Сейчас это уже более 1 млрд 700 млн рублей, в том числе более 1 млрд 300 млн – из федеральной казны. По словам губернатора, эти средства будут направлены на развитие первичного звена, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, улучшение детского здравоохранения, решение кадровых вопросов.