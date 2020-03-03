новости
новости
Регистрация
Татьяна Голикова и Алексей Дюмин посетили Тульскую детскую областную больницу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Татьяна Голикова и Алексей Дюмин посетили Тульскую детскую областную больницу

3 марта Тулу с рабочим визитом посетила Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова и Алексей Дюмин посетили новый изоляционно–диагностический корпус Тульской детской областной клинической больницы. 

Напомним, строительство двух новых корпусов больницы долгое время – палатно-боксированного и изоляционно-диагностического – было заморожено. Но благодаря поддержке федерального центра и инициативе губернатора его удалось завершить.

В ноябре 2019 года открыт палатно-боксированный, в январе 2020 года — изоляционно-диагностический корпус, в котором разместились отделения детской травматологии и ортопедии, онкологии, гематологии и химиотерапии, организована работа детского травматологического пункта. Общий объём капитальных вложений составил более 1 млрд 600 млн рублей.

Впервые за долгие годы в регионе удалось реализовать такой масштабный проект в сфере здравоохранения.   

«В этих корпусах нуждалась не только Тула, но и вся область. Мы обратились к Президенту Владимиру Путину, он нас поддержал, и в короткие сроки эти объекты были введены в строй», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что при поддержке главы государства в течение ближайших двух лет будет завершено строительство нового перинатального центра на 160 койко-мест. 

«Это важный объект для Тульской области, в нем будут созданы комфортные условия для будущих мам и новорожденных детей. В нашем регионе это особенно актуально, учитывая показатели рождаемости», — отметил Алексей Дюмин.

К 2024 году также планируется построить современный онкологический центр. Оба проекта реализуются с привлечением федеральных средств. Это серьёзный вклад в развитие системы здравоохранения Тульской области.

«Те планы, о которых сегодня рассказал губернатор, дают нам основание предполагать, что позитивный тренд снижения смертности, который наметился в Туле, будет продолжен. Тула была в неблагоприятном положении, но показатели прошлого года говорят о том, что смертность снижается. Вводятся новые объекты, по-другому организуется система предоставления медицинской помощи. В этой больнице есть хороший дух докторов, которые с удовольствием работают и принимают пациентов», - подчеркнула Татьяна Голикова. 

Татьяна Голикова и Алексей Дюмин осмотрели приёмно-смотровой блок, детскую игровую комнату, отделение травматологии и ортопедии, кабинет РКТ. 

 

Тульская детская областная клиническая больница оснащена современным оборудованием - цифровыми рентгенодиагностическими комплексами, КТ, МРТ, УЗ-сканерами экспертного и премиум-класса, ЭКГ, Эхо КГ. В 2019 году приобретены современный аппарат МРТ, эндоскопическая стойка для хирургического отделения.

Мощность больницы составляет 448 стационарных коек, развернуто 19 специализированных отделений. Среди них: отделения онкологии, гематологии и химиотерапии, кардиологии, аллергологии и иммунологии, детской хирургии, эндокринологии, гастроэнтерологии, отделение патологии новорожденных, инфекционное отделение.

 

Галерея
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 1
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 2
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 3
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 4
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 5
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 6
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 7
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 8
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 9
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 10
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 11
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 12
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 13
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 14
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 15
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 16
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 17
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 18
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 19
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 20
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 21
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 22
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 23
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 24
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 25
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 26
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 27
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 28
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 29
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 30
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 31
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 32
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 33
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 34
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 35
Татьяна Голикова посетила Тульскую детскую областную больницу, Фото: 36
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:06 −2
Другие статьи по темам
Событие
посещение больницыТатьяна ГоликоваАлексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заокском районе убили 91-летнюю пенсионерку
В Заокском районе убили 91-летнюю пенсионерку
В Туле скончалась экс-директор лицея №2 Лидия Аслиян
В Туле скончалась экс-директор лицея №2 Лидия Аслиян
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.