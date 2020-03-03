Татьяна Голикова и Алексей Дюмин посетили Тульскую детскую областную больницу

Татьяна Голикова и Алексей Дюмин посетили новый изоляционно–диагностический корпус Тульской детской областной клинической больницы.

Напомним, строительство двух новых корпусов больницы долгое время – палатно-боксированного и изоляционно-диагностического – было заморожено. Но благодаря поддержке федерального центра и инициативе губернатора его удалось завершить.

В ноябре 2019 года открыт палатно-боксированный, в январе 2020 года — изоляционно-диагностический корпус, в котором разместились отделения детской травматологии и ортопедии, онкологии, гематологии и химиотерапии, организована работа детского травматологического пункта. Общий объём капитальных вложений составил более 1 млрд 600 млн рублей.

Впервые за долгие годы в регионе удалось реализовать такой масштабный проект в сфере здравоохранения.

«В этих корпусах нуждалась не только Тула, но и вся область. Мы обратились к Президенту Владимиру Путину, он нас поддержал, и в короткие сроки эти объекты были введены в строй», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что при поддержке главы государства в течение ближайших двух лет будет завершено строительство нового перинатального центра на 160 койко-мест.

«Это важный объект для Тульской области, в нем будут созданы комфортные условия для будущих мам и новорожденных детей. В нашем регионе это особенно актуально, учитывая показатели рождаемости», — отметил Алексей Дюмин.

К 2024 году также планируется построить современный онкологический центр. Оба проекта реализуются с привлечением федеральных средств. Это серьёзный вклад в развитие системы здравоохранения Тульской области.

«Те планы, о которых сегодня рассказал губернатор, дают нам основание предполагать, что позитивный тренд снижения смертности, который наметился в Туле, будет продолжен. Тула была в неблагоприятном положении, но показатели прошлого года говорят о том, что смертность снижается. Вводятся новые объекты, по-другому организуется система предоставления медицинской помощи. В этой больнице есть хороший дух докторов, которые с удовольствием работают и принимают пациентов», - подчеркнула Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова и Алексей Дюмин осмотрели приёмно-смотровой блок, детскую игровую комнату, отделение травматологии и ортопедии, кабинет РКТ.

Тульская детская областная клиническая больница оснащена современным оборудованием - цифровыми рентгенодиагностическими комплексами, КТ, МРТ, УЗ-сканерами экспертного и премиум-класса, ЭКГ, Эхо КГ. В 2019 году приобретены современный аппарат МРТ, эндоскопическая стойка для хирургического отделения.

Мощность больницы составляет 448 стационарных коек, развернуто 19 специализированных отделений. Среди них: отделения онкологии, гематологии и химиотерапии, кардиологии, аллергологии и иммунологии, детской хирургии, эндокринологии, гастроэнтерологии, отделение патологии новорожденных, инфекционное отделение.