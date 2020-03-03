В Тульскую область придет почти майское тепло

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По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на всю европейскую территорию страны на этой неделе придет значительное потепление.

Исключительно теплые для первых дней марта +13°C ожидаются в Московском регионе, в Тульской области синоптики прогнозируют +12°C.

- Погода совершенно необыкновенная. С каждым днем будет повышение температуры, связано это с очень теплым воздухом, который поступает из Африки и с Ближнего Востока, — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

По словам метеоролога, всю неделю температурный фон будет характерен для конца апреля, начала мая, а не для первых дней марта. Даже ночные температуры будут заметно выше нормы.

- Вполне вероятно, что в середине недели будут побиты рекорды за все 140 лет инструментальных наблюдений в столице, — отметил Вильфанд.