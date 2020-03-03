Проверено на себе: в Туле с трудом можно купить медицинские маски

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В Роспотребнадзоре сообщают, что одноразовая медицинская маска при правильном использовании может помочь снизить риск заражения и предотвратить распространение гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ.

Из-за ажиотажного спроса на одноразовые медицинские маски в некоторых тульских аптеках образовался дефицит. Корреспондент Myslo прогулялась по аптекам города и выяснила, где еще можно купить медицинские маски.

Найти упаковку медицинских масок оказалось непростой задачей – спрос превысил предложение. Мы обошли 20 аптек и нашли интересующий товар только в пяти из них.

Первая аптека, где в продаже обнаружились маски, – «Фармация» на ул. Болдина, 149. Купить можно, но не более трех упаковок в руки. Такая же система и в аптеке на пр. Ленина, 123. А в аптеке на пр. Ленина, 12 милая женщина-кассир пошутила, что у них выдают по одной упаковке в руки. Правда это или нет, неизвестно, но на всякий случай одну упаковку удалось купить.

А в «Аптеке.ру» на пр. Ленина, 112-б маски можно купить поштучно. Самая дорогая маска продается в аптеке на ул. 9 Мая – 129 рублей за штуку. Продавец уверила, что такая стоимость связана с качеством товара (маска произведена по особой технологии, ее можно носить до восьми часов), а также с местом изготовления (сделано в Японии).

Для справки: средняя цена упаковки с тремя масками – 25 рублей.

В остальных 15 аптеках, которые мы обошли, масок в наличии не было. На вопрос, когда их привезут, одни неопределенно пожимали плечами, другие советовали больше не искать – мол, у поставщиков маски давно кончились. В одной из аптек сказали, что в данный момент в наличии масок нет, но в течение дня должны привезти новую партию.

Как правильно использовать медицинскую маску