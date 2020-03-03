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Проверено на себе: в Туле с трудом можно купить медицинские маски

Проверено на себе: в Туле с трудом можно купить медицинские маски

Myslo выяснил, как в городе обстоят дела со средствами защиты от коронавируса.

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В Роспотребнадзоре сообщают, что одноразовая медицинская маска при правильном использовании может помочь снизить риск заражения и предотвратить распространение гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ.

Из-за ажиотажного спроса на одноразовые медицинские маски в некоторых тульских аптеках образовался дефицит. Корреспондент Myslo прогулялась по аптекам города и выяснила, где еще можно купить медицинские маски.

Найти упаковку медицинских масок оказалось непростой задачей – спрос превысил предложение. Мы обошли 20 аптек и нашли интересующий товар только в пяти из них. 

Первая аптека, где в продаже обнаружились маски, – «Фармация» на ул. Болдина, 149. Купить можно, но не более трех упаковок в руки. Такая же система и в аптеке на пр. Ленина, 123. А в аптеке на пр. Ленина, 12 милая женщина-кассир пошутила, что у них выдают по одной упаковке в руки. Правда это или нет, неизвестно, но на всякий случай одну упаковку удалось купить.

А в «Аптеке.ру» на пр. Ленина, 112-б маски можно купить поштучно. Самая дорогая маска продается в аптеке на ул. 9 Мая – 129 рублей за штуку. Продавец уверила, что такая стоимость связана с качеством товара (маска произведена по особой технологии, ее можно носить до восьми часов), а также с местом изготовления (сделано в Японии).

Для справки: средняя цена упаковки с тремя масками – 25 рублей.

В остальных 15 аптеках, которые мы обошли, масок в наличии не было. На вопрос, когда их привезут, одни неопределенно пожимали плечами, другие советовали больше не искать – мол, у поставщиков маски давно кончились. В одной из аптек сказали, что в данный момент в наличии масок нет, но в течение дня должны привезти новую партию.

Как правильно использовать медицинскую маску
  • Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного заболевания.
  • Если вы больны или у вас симптомы заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям.
  • Если вы болеете и вам необходимо обратиться в больницу, заранее наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания.
  • Носите маску, когда находитесь в людных местах.
  • Использовать одноразовую маску стоит только один раз, повторное использование маски недопустимо.
  • Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
  • Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую.
  • После использования маски выбросьте её и вымойте руки.
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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:32 +5
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