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Красавицы-десантницы устроили в Туле кулинарный поединок: фоторепортаж

Красавицы-десантницы устроили в Туле кулинарный поединок: фоторепортаж

В оружейной столице прошёл очередной этап конкурса «Краса ВДВ 2020».

На базе тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проводится конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Краса ВДВ 2020».

В нём принимают участие военнослужащие-женщины из разных подразделений ВДВ от Пскова до Уссурийска. Из 12 конкурсанток будет выбрана девушка, достойная звания «Красы ВДВ 2020»

Участницы прошли очередное испытание – конкурс «Волшебный кулинар». Каждой десантнице предстояло продемонстрировать свои кулинарные способности. В распоряжении участниц оказались одинаковые наборы продуктов и ограниченное количество времени. Жюри оценивало не только вкусовые качества приготовленных блюд, но и их внешний вид, а также оригинальность оформления и подачи.

Как оказалось, девушки, служащие в ВДВ, способны не только поразить противника метким выстрелом и своей красотой, но и растопить мужские сердца широкой улыбкой и вкусным обедом.

Смотрим репортаж нашего фотографа Алексея Пирязева и восторгаемся! :)

Галерея
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 1
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 2
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 3
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 4
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 5
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 6
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 7
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 8
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 9
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 10
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 11
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 12
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 13
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 14
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 15
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 16
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 17
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 18
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 19
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 20
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 21
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 22
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 23
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 24
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 25
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 26
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 27
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 28
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 29
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 30
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 31
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 32
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 33
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 34
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 35
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 36
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 37
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 38
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 39
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 40
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 41
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 42
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 43
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 44
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 45
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 46
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 47
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 48
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 49
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 50
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 51
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 52
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 53
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 54
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 55
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 56
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 57
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 58
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 59
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 60
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 61
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 62
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 63
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 64
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 65
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 66
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 67
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 68
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 69
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 70
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 71
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 72
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 73
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 74
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 75
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 76
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 77
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 78
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 79
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 80
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 81
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 82
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 83
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 84
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 85
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 86
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 87
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 88
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 89
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 90
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 91
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 92
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 93
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 94
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 95
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 96
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 97
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 98
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 99
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 100
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 101
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 102
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 103
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 104
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 105
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 106
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 107
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 108
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 109
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 110
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 111
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 112
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 113
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 114
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 115
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 116
Краса ВДВ - кулинарный этап, Фото: 117
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:05 +1
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