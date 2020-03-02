Красавицы-десантницы устроили в Туле кулинарный поединок: фоторепортаж

На базе тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проводится конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Краса ВДВ 2020».

В нём принимают участие военнослужащие-женщины из разных подразделений ВДВ от Пскова до Уссурийска. Из 12 конкурсанток будет выбрана девушка, достойная звания «Красы ВДВ 2020»

Участницы прошли очередное испытание – конкурс «Волшебный кулинар». Каждой десантнице предстояло продемонстрировать свои кулинарные способности. В распоряжении участниц оказались одинаковые наборы продуктов и ограниченное количество времени. Жюри оценивало не только вкусовые качества приготовленных блюд, но и их внешний вид, а также оригинальность оформления и подачи.

Как оказалось, девушки, служащие в ВДВ, способны не только поразить противника метким выстрелом и своей красотой, но и растопить мужские сердца широкой улыбкой и вкусным обедом.

Смотрим репортаж нашего фотографа Алексея Пирязева и восторгаемся! :)