Из-за циклона «Хорхе» в ЦФО бушует сильный ветер
В Тульской области порывы сегодня ветра составляют до 12 м/с.
На большей части европейской территории России бушует сильный ветер. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», это всё из-за противоборства антициклона с центром над Оренбуржьем и обширного циклона «Хорхе», который в выходные кружил над Британскими островами.
Сильный ветер дует в Брянской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской областях, на юге Подмосковья, а также в южных районах Карелии и Архангельской области.
По словам синоптиков, частое вторжение атлантических циклонов, а также заток тепла из субтропиков поможет весне на Русской равнине быстро укрепить свои позиции. Уже к четвергу столбики термометров начнут штурмовать 10-градусную отметку в некоторых областях ЦФО, в том числе и в Тульской области.
Другие статьи по темам
Место