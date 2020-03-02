Из-за циклона «Хорхе» в ЦФО бушует сильный ветер

В Тульской области порывы сегодня ветра составляют до 12 м/с.

На большей части европейской территории России бушует сильный ветер. Как сообщают синоптики погодного центра « Фобос », это всё из-за противоборства антициклона с центром над Оренбуржьем и обширного циклона «Хорхе», который в выходные кружил над Британскими островами.

Сильный ветер дует в Брянской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской областях, на юге Подмосковья, а также в южных районах Карелии и Архангельской области.

По словам синоптиков, частое вторжение атлантических циклонов, а также заток тепла из субтропиков поможет весне на Русской равнине быстро укрепить свои позиции. Уже к четвергу столбики термометров начнут штурмовать 10-градусную отметку в некоторых областях ЦФО, в том числе и в Тульской области.