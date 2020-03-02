В приёмной правительства Тульской области пройдут консультации для жителей

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Сотрудники различных служб и ведомств ответят на вопросы туляков и дадут необходимые разъяснения.

Утверждён график консультаций для жителей Тульской области, которые пройдут в приёмной регионального правительства в марте. Приём будут вести представители различных служб и ведомств:

6 марта, с 10.00 до 13.00 – инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору,

11 и 23 марта, с 15.00 до 18.00 – Государственная жилищная инспекция Тульской области,

13 марта, с 14.00 до 17.00 – комитет Тульской области по тарифам,

16 марта, с 10.00 до 13.00 – министерство труда и социальной защиты Тульской области,

20 марта, с 14.00 до 17.00 – министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области,

25 марта, с 15.00 до 18.00 – инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия,

27 марта, с 14.00 до 17.00 – комитет Тульской области по спорту,

30 марта, с 10.00 до 13.00 – министерство здравоохранения Тульской области.