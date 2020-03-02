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В приёмной правительства Тульской области пройдут консультации для жителей
Сотрудники различных служб и ведомств ответят на вопросы туляков и дадут необходимые разъяснения.
Утверждён график консультаций для жителей Тульской области, которые пройдут в приёмной регионального правительства в марте. Приём будут вести представители различных служб и ведомств:
- 6 марта, с 10.00 до 13.00 – инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору,
- 11 и 23 марта, с 15.00 до 18.00 – Государственная жилищная инспекция Тульской области,
- 13 марта, с 14.00 до 17.00 – комитет Тульской области по тарифам,
- 16 марта, с 10.00 до 13.00 – министерство труда и социальной защиты Тульской области,
- 20 марта, с 14.00 до 17.00 – министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области,
- 25 марта, с 15.00 до 18.00 – инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия,
- 27 марта, с 14.00 до 17.00 – комитет Тульской области по спорту,
- 30 марта, с 10.00 до 13.00 – министерство здравоохранения Тульской области.
Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75 или в приемной правительства Тульской области.
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