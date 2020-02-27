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Человек без костей: туляк Алексей Голобородько вывернулся наизнанку из-за поговорок

Человек без костей: туляк Алексей Голобородько вывернулся наизнанку из-за поговорок

Самый гибкий человек, акробат Cirque du Soleil, показал русские поговорки: «сесть на шею», «укусить себя за локоть» — удалось не всё, но впечатляет!

Самый гибкий человек Алексей Голобородько дал интервью каналу BBC и показал на себе, как выглядят русские поговорки. Он продемонстрировал, что значит «сидеть на шее», «стоять перед глазами», «ходить вокруг да около», и даже попытался «укусить за локоть», правда, даже человек с феноменальной гибкостью не смог это сделать.

Увидеть своими глазами «человека без костей» можно на видео:

Также Алексей в интервью поделился, что его слабость — сладости и шоколадки. Работа вынуждает его ограничивать себя, но в то же время полного запрета на сладкое нет, поэтому иногда можно.

 

Алексей Голобородько родился в Туле в 1994 году и с четырёх лет мечтал работать акробатом в цирке. Его способности заметил тренер, и через несколько лет мечта мальчика сбылась. Он начал выступать и участвовать в различных конкурсах. Леша стал лауреатом десяти международных фестивалей и конкурсов: «Мастер трюк», «Пластическое совершенство», — это далеко не все звания, которыми наградили Алексея международные подмостки.

«Слобода» и Myslo много рассказывали об Алексее и его судьбе, архивные материалы вы можете найти по ссылкам в тексте ниже.


Архивное фото.

11 ноября 2007 года вся страна увидела выступление 13-летнего туляка. Уникальные способности Алексея — не только результат природной гибкости, но и плод каждодневных пятичасовых тренировок.


Архивное фото.

Потом мальчик с уникально гибким телом вышел в финал телешоу «Минута славы» на Первом канале. Но получить главный приз в миллион рублей не получилось. Тренер Владислав Родин рассказал о нечестном судействе.

- Разве можно 12-летнего мальчика ставить рядом с профессиональным артистом цирка Cirque du Soleil Дмитрием Булкиным?! Никакой он не «автослесарь из Кубинки»… Дети доверчивы: они думали, что соревнуются с равными, и верили в порядочность судейства.

После неудачи в «Минуте славы» Алексей не бросил тренировки, стал заниматься еще усерднее. На Дельфийских играх взял бронзу в номинации «Цирк», потом стал самым юным участником III Международного фестиваля циркового искусства. 

С 2016 года он выступает в шоу Luzia в самом известном цирке планеты Cirque du Soleil в стиле «каучук». Его физические возможности потрясают зрителей по всему миру. И даже монаршие особы приходят посмотреть на его талант и гибкость — герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:29 +7
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