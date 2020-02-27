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Myslo публикует видео задержания директора техникума по делу о «липовых» дипломах в Тульской области
В отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело.
В распоряжении Myslo попало видео задержания директора частного учреждения профессионального образования «Белевский кооперативный техникум».
Напомним, 25 февраля 2020 года в своем кабинете Елена О. незаконно получила 100 000 рублей за изготовление документа о прохождении обучения и впоследствии диплома без фактического обучения и сдачи экзаменов. После получения денег подозреваемая была задержана сотрудниками ФСБ.
В следственном управлении СК РФ по Тульской области на основании материалов УФСБ возбудили уголовное дело. Женщину подозревают в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
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