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На Тулу надвигается густой туман
Фото из архива Myslo.

На Тулу надвигается густой туман

Будьте внимательны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час на территории региона ожидается туман с видимостью 200-700 м. Такая погода сохранится вечером и предстоящей ночью.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности:

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего, обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться пешеходы и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы! Соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения;
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар, включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к ее правому краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного «112».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:44 +3
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