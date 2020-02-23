новости
новости
Регистрация
В Туле приехавшую из Вьетнама женщину госпитализировали с температурой в капсуле биозащиты
Фото из архива Myslo.

В Туле приехавшую из Вьетнама женщину госпитализировали с температурой в капсуле биозащиты

Диагноз заболевшей устанавливается.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Туле с улицы Николая Руднева была госпитализировала 58-летняя женщина, на днях вернувшаяся из Вьетнама. В капсуле биозащиты ее доставили в больницу.

В министерстве здравоохранения Тульской области прокомментировали ситуацию так:

- Вечером 22 февраля в диспетчерскую ЦМК поступил вызов к гражданке Вьетнама, у которой повысилась температура, наблюдаются кашель и насморк. Пациентку госпитализировали с соблюдением противоэпидемических правил. Взяты анализы для определения причины заболевания.

Сюжет: Коронавирус из Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса
Жизнь Тулы и области
Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса
19 февраля, в 12:05, 28 1219 4
В Тульской области 21 работника Haval отправили на карантин после приезда из Китая
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 21 работника Haval отправили на карантин после приезда из Китая
18 февраля, в 12:28, 54 5427 3
Первая россиянка заразилась коронавирусом
Мир
Первая россиянка заразилась коронавирусом
17 февраля, в 18:53, 49 4930 4
Маски, дезинфекция и чеснок: 10 наивных вопросов про коронавирус
Жизнь Тулы и области
Маски, дезинфекция и чеснок: 10 наивных вопросов про коронавирус
5 февраля, в 16:25, 43 3615 7
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:28 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
капсула биозащитыгоспитализация

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тест к 23 Февраля: Что ты знаешь об армии?
Тест к 23 Февраля: Что ты знаешь об армии?
Алексей Дюмин провел совещание по работе экстренных служб
Алексей Дюмин провел совещание по работе экстренных служб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.