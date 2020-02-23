Фото из архива Myslo.
В Туле приехавшую из Вьетнама женщину госпитализировали с температурой в капсуле биозащиты
Диагноз заболевшей устанавливается.
Как стало известно Myslo, накануне вечером в Туле с улицы Николая Руднева была госпитализировала 58-летняя женщина, на днях вернувшаяся из Вьетнама. В капсуле биозащиты ее доставили в больницу.
В министерстве здравоохранения Тульской области прокомментировали ситуацию так:
- Вечером 22 февраля в диспетчерскую ЦМК поступил вызов к гражданке Вьетнама, у которой повысилась температура, наблюдаются кашель и насморк. Пациентку госпитализировали с соблюдением противоэпидемических правил. Взяты анализы для определения причины заболевания.
19 февраля, в 12:05, 28 1219 4
18 февраля, в 12:28, 54 5427 3
17 февраля, в 18:53, 49 4930 4
5 февраля, в 16:25, 43 3615 7
Другие статьи по темам
Место