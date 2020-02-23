В Туле приехавшую из Вьетнама женщину госпитализировали с температурой в капсуле биозащиты

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Туле с улицы Николая Руднева была госпитализировала 58-летняя женщина, на днях вернувшаяся из Вьетнама. В капсуле биозащиты ее доставили в больницу.

В министерстве здравоохранения Тульской области прокомментировали ситуацию так:

- Вечером 22 февраля в диспетчерскую ЦМК поступил вызов к гражданке Вьетнама, у которой повысилась температура, наблюдаются кашель и насморк. Пациентку госпитализировали с соблюдением противоэпидемических правил. Взяты анализы для определения причины заболевания.