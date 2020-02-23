новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин провел совещание по работе экстренных служб
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин провел совещание по работе экстренных служб

В совещании приняли участие руководители коммунальных и экстренных служб.

23 февраля губернатор Алексей Дюмин провел совещание по текущей ситуации в регионе в связи с изменением погодных условий и обильным снегопадом. Согласно прогнозам, выпадение осадков продолжится до позднего вечера.

В совещании приняли участие руководители коммунальных и экстренных служб.

И.о. начальника ГУ МЧС по Тульской области Алексей Павлов и заместитель начальника УМВД УГИБДД по Тульской области Игорь Пикулов доложили, что

экстренных ситуаций в регионе не зафиксировано.

Директор Тулаавтодора Михаил Мельников отметил, что на расчистке региональных дорог работает 143 единицы техники. Движение не останавливалось ни на региональных, ни на федеральных дорогах.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, как выстроена работа городских служб в областном центре. По его словам, на улицы выведено 140 единиц техники, с раннего утра ведется обработка дорог реагентами. Контролируется работа управляющих компаний по расчистке тротуаров и пешеходных зон.

Алексей Дюмин подчеркнул, что накануне состоялось совещание в режиме ВКС с главами муниципальных образований и Центром медицины катастроф.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что в муниципальных образованиях работа организована, Центр медицины катастроф функционирует в штатном режиме.

Губернатор поручил Валерию Шерину и Дмитрию Миляеву держать ситуацию на контроле. Также подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание местам массовых праздничных мероприятий.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:06 +1
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
экстренное совещаниегубернатор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле приехавшую из Вьетнама женщину госпитализировали с температурой в капсуле биозащиты
В Туле приехавшую из Вьетнама женщину госпитализировали с температурой в капсуле биозащиты
Ведущий телешоу «Поедим, поедим» британец Джон Уоррен проведет в Туле мастер-класс
Ведущий телешоу «Поедим, поедим» британец Джон Уоррен проведет в Туле мастер-класс
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.