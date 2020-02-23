Алексей Дюмин провел совещание по работе экстренных служб

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В совещании приняли участие руководители коммунальных и экстренных служб.

23 февраля губернатор Алексей Дюмин провел совещание по текущей ситуации в регионе в связи с изменением погодных условий и обильным снегопадом. Согласно прогнозам, выпадение осадков продолжится до позднего вечера.

В совещании приняли участие руководители коммунальных и экстренных служб.

И.о. начальника ГУ МЧС по Тульской области Алексей Павлов и заместитель начальника УМВД УГИБДД по Тульской области Игорь Пикулов доложили, что

экстренных ситуаций в регионе не зафиксировано.

Директор Тулаавтодора Михаил Мельников отметил, что на расчистке региональных дорог работает 143 единицы техники. Движение не останавливалось ни на региональных, ни на федеральных дорогах.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, как выстроена работа городских служб в областном центре. По его словам, на улицы выведено 140 единиц техники, с раннего утра ведется обработка дорог реагентами. Контролируется работа управляющих компаний по расчистке тротуаров и пешеходных зон.

Алексей Дюмин подчеркнул, что накануне состоялось совещание в режиме ВКС с главами муниципальных образований и Центром медицины катастроф.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что в муниципальных образованиях работа организована, Центр медицины катастроф функционирует в штатном режиме.

Губернатор поручил Валерию Шерину и Дмитрию Миляеву держать ситуацию на контроле. Также подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание местам массовых праздничных мероприятий.