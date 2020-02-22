«#Будни» Тулы в объективе Алексея Фокина: В ТИАМ открылась фотовыставка

Чтобы сделать фото, которое без слов расскажет о жизни города, не нужно много, уверен Алексей Фокин: только мобильный телефон и наблюдательность.

Фотовыставка «#Будни» открылась 20 февраля в экспозиционном пространстве Дома Белявского (Тула, проспект Ленина, 27).

– Алексей – Моцарт от композиции. Когда смотришь на его фотографии, впечатление такое, что они дались ему максимально легко. Эта легкость и завораживает. Независимо от того, что изображено: собаки, лужи, вещи на веревке, все снято лирично, во всем этом есть музыка. Это меня и трогает, – отметил заведующий выставочным отделом ТИАМ Денис Бычихин. – Ленин говорил, что время работает на коммунизм, но помимо этого оно еще работает и на фотографию, оно насыщает ее энергетикой прошедшего, но до сих пор актуального события. Все фотографии Алексея сняты на мобильный телефон, а если мы вспомним, зачем мы чаще всего берем телефон в руки, то поймем, – чтобы посмотреть время. Именно его и сохраняют фотографии Алексея. Я уверен, что лет через 50 они будут иметь особую ценность для тех, кто изучает историю родного города.

— Все представленные работы сняты на камеры мобильных устройств, от кнопочного телефона, до современных смартфонов. Я не стремился к особенной событийности снимков, его темой была обычная жизнь, та, что он наблюдал по дороге «из пункта А в пункт Б». В обыденности происходящего он хотел почувствовать, разглядеть и запечатлеть красоту и уникальность момента, осознать свою к нему причастность здесь и сейчас, — говорит Алексей Фокин.

Алексей Фокин в этом году отмечает 50-летний юбилей, из них последние 15 лет он посвятил фотографии. Первые работы он сделал в 2005 году, когда решил попробовать себя в этой профессии.

– В «Комсомолку» требовался фотограф, и я решил попробовать. Меня взяли, и так вот стал фотографом. Одним из своих учителей считаю Андрея Лыженкова. Я изучал его работы, сравнивал со своими и находил в своих ошибки, читал, конечно, его книгу по фотожурналистике, постепенно постигая это искусство, – рассказал Алексей.

Сейчас Алексей Фокин – трехкратный лауреат международного фотоконкурса «Лучшие фотографии России — Best of Russia», а также победитель различных многочисленных конкурсов.

Выставка будет работать до 29 марта: среда-суббота с 10.00 до 19.00; воскресенье с 11.00 до 19.00.

Кстати, «#Будни» стала первой выставкой проекта «Фотографический кабинет». Он реализуется Тульским историко-архитектурным музеем совместно с филиалом Союза фотохудожников России в Тульской области и предполагает проведение регулярных выставок фотографии.