Гранты из президентского Фонда получат 11 тульских некоммерческих организаций

В общей сложности тульские некоммерческие организации получат гранты на сумму 13 875 590, 20 руб.

В число победителей первого конкурса президентских грантов вошли 11 некоммерческих организаций из Тульской области:

21 февраля Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги первого конкурса 2020 года.