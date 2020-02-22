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Гранты из президентского Фонда получат 11 тульских некоммерческих организаций

Гранты из президентского Фонда получат 11 тульских некоммерческих организаций

Сумма составит 13,8 млн рублей.

21 февраля Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги первого конкурса 2020 года.
 
В число победителей первого конкурса президентских грантов вошли 11 некоммерческих организаций из Тульской области:
 
  • Тульская областная общественная организация «Федерация авиамодельного спорта» с проектом «Развитие технических видов спорта и творчества в тульской области» на сумму 497 600 руб.;
  • Благотворительный фонд «Содействие» с проектом «Профилактика химической зависимости» на сумму 1 758 860 руб.;
  • Тульская региональная общественная организация Центр общественного контроля жилищно-коммунального хозяйства «Народный контроль» с проектом «Региональный Центр общественного контроля Народный контроль ЖКХ» на сумму 494 004 руб.;
  • Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Возрождение» с проектом «Сильные духом и телом» на сумму 1 002 220 руб.;
  • Региональная общественная организация «Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области» с проектом «Покори Тульское небо» на сумму 2 995 200 руб.
  • Автономная некоммерческая организация Центр помощи домашним и бездомным животным «ДЖЕССИ» с проектом «Скажем НЕТ бесконтрольному размножению домашних животных!» на сумму 498 950 руб.;
  • Тульская региональная молодежная общественная организация содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт» с проектом «Границы Спорта» на сумму 1 839 470 руб.;
  • Общественная организация Тульское региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» с проектом «Комплексная программа по расширению границ социальной адаптации семей, воспитывающих ребенка-инвалида «Шаг за шагом» на сумму 1 400 205 руб.;
  • Общественная организация «Территориальное общественное самоуправление № 5 микрорайона «Горушки» города Алексин Тульской области» с проектом «Возрождение парка «Жалка». Создание эстетических и функциональных условий для культурного отдыха, повышение ценности семейного отдыха» на сумму 1 277 010 руб.;
  • Тульское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» с проектом «Безопасное долголетие» на сумму 1 612 746 руб.;
  • Автономная некоммерческая благотворительная организация «МОГУ!» с проектом «Региональный образовательный форум для людей с инвалидностью «Твой мир» 2020» на сумму 499 325,20 руб.;
В общей сложности тульские некоммерческие организации получат гранты на сумму 13 875 590, 20 руб.
 
С полным перечнем победителей первого конкурса грантов вы можете ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:23 0
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